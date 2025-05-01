Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая хотят объявить неприятный сюрприз для всех россиян

С 2025 года в России вступают в силу важные изменения в пенсионной системе. Они затрагивают возраст выхода на пенсию, требования к стажу, баллам и размеры выплат. Вот главные изменения, которые стоит знать уже сейчас.

1. Пенсионный возраст продолжает расти

Повышение пенсионного возраста продолжается:

Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 году.

Женщины — в 60 лет.

В 2025 году:

Мужчины 1961 года рождения выходят на пенсию в 63 года.

Женщины 1966 года рождения — в 58 лет.

2. Новые условия для страховой пенсии

Чтобы получать страховую пенсию, нужно:

Иметь минимум 15 лет стажа .

Накопить 30 пенсионных баллов (в 2024 году было 28,2).

3. Что делать, если не хватает стажа и баллов?

Если требований не хватает, можно рассчитывать на социальную пенсию:

Мужчинам — с 70 лет .

Женщинам — с 65 лет.

4. Как изменятся выплаты: индексация и доплаты

С января 2025 года страховые пенсии вырастут на 7,3% . Например, если пенсия была 23 400 руб., станет — 25 108 руб.

С апреля 2025 года социальные пенсии повысятся на 14,7% .

Возвращается индексация пенсий работающим пенсионерам, приостановленная в 2015 году.

5. Другие важные изменения

Страховые взносы вырастут с 22% до 26% .

В учёт пенсии войдут личные накопления .

Запускается новая программа — пенсионный капитал с бонусами от государства.

Срок выплат накопительной пенсии увеличат до 22,5 лет (270 месяцев), что снизит размер ежемесячных выплат.

Доплаты пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы теперь будут начисляться автоматически.

Упростится оформление пенсий по потере кормильца для семей погибших военнослужащих.

Итог

Система пенсий в России постепенно переходит на новые рельсы. Главное — следить за своими баллами и стажем, чтобы не остаться без поддержки в старости. А тем, кто хочет увеличить свою пенсию, стоит обратить внимание на новые программы накоплений, сообщает источник.