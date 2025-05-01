Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая хотят объявить неприятный сюрприз для всех россиян
life.ru
С 2025 года в России вступают в силу важные изменения в пенсионной системе. Они затрагивают возраст выхода на пенсию, требования к стажу, баллам и размеры выплат. Вот главные изменения, которые стоит знать уже сейчас.
1. Пенсионный возраст продолжает расти
Повышение пенсионного возраста продолжается:
Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 году.
Женщины — в 60 лет.
В 2025 году:
Мужчины 1961 года рождения выходят на пенсию в 63 года.
Женщины 1966 года рождения — в 58 лет.
2. Новые условия для страховой пенсии
Чтобы получать страховую пенсию, нужно:
Иметь минимум 15 лет стажа.
Накопить 30 пенсионных баллов (в 2024 году было 28,2).
3. Что делать, если не хватает стажа и баллов?
Если требований не хватает, можно рассчитывать на социальную пенсию:
Мужчинам — с 70 лет.
Женщинам — с 65 лет.
4. Как изменятся выплаты: индексация и доплаты
С января 2025 года страховые пенсии вырастут на 7,3%.
Например, если пенсия была 23 400 руб., станет — 25 108 руб.
С апреля 2025 года социальные пенсии повысятся на 14,7%.
Возвращается индексация пенсий работающим пенсионерам, приостановленная в 2015 году.
5. Другие важные изменения
Страховые взносы вырастут с 22% до 26%.
В учёт пенсии войдут личные накопления.
Запускается новая программа — пенсионный капитал с бонусами от государства.
Срок выплат накопительной пенсии увеличат до 22,5 лет (270 месяцев), что снизит размер ежемесячных выплат.
Доплаты пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы теперь будут начисляться автоматически.
Упростится оформление пенсий по потере кормильца для семей погибших военнослужащих.
Итог
Система пенсий в России постепенно переходит на новые рельсы. Главное — следить за своими баллами и стажем, чтобы не остаться без поддержки в старости. А тем, кто хочет увеличить свою пенсию, стоит обратить внимание на новые программы накоплений, сообщает источник.
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