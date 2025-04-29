Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая готовят неприятный сюрприз для всех россиян

С 2025 года в российской пенсионной системе вступают в силу важные изменения, которые повлияют на миллионы будущих пенсионеров.

Повышение пенсионного возраста продолжается, растут требования к стажу и баллам, а также изменяется порядок начисления и выплаты пенсий. Рассказываем, что нужно знать каждому.

Повышение пенсионного возраста: кого это коснётся в 2025 году

Реформа пенсионного возраста стартовала в 2019 году и поэтапно продолжается до 2028 года. В конечном итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60.

В 2025 году на пенсию смогут выйти:

Мужчины 1961 года рождения — в возрасте 63 лет.

Женщины 1966 года рождения — в возрасте 58 лет.

Страховая пенсия: новые требования по стажу и баллам

Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно:

Не менее 15 лет стажа.

Накопить минимум 30 пенсионных баллов (ИПК).

Для сравнения: в 2024 году требовалось 28,2 балла, но с 2025 года планка возрастает до 30. Это значит, что получить пенсию станет сложнее без стабильной официальной работы.

Что, если не хватает стажа или баллов?

Если человек не набрал нужный стаж или ИПК, он может претендовать на социальную пенсию, но значительно позже:

Мужчины — с 70 лет.

Женщины — с 65 лет.

Социальная пенсия ниже по размеру, но всё же обеспечивает минимальную государственную поддержку.

Индексация пенсий и новые выплаты

В 2025 году пенсии вырастут:

Страховые пенсии с января будут проиндексированы на 7,3%:

Например, 23 400 руб. → 25 108 руб.

17 300 руб. → 18 563 руб.

Социальные пенсии с апреля вырастут на 14,7%.

Пенсии работающим пенсионерам вновь начнут индексироваться — впервые с 2015 года. Это одно из самых ожидаемых нововведений.

Нововведения в пенсионной системе 2025 года

Повышение страховых взносов

Взносы в Пенсионный фонд увеличиваются с 22% до 26% — это коснется работодателей и может отразиться на рынке труда.

Учёт накоплений в расчёте пенсии

Теперь личные пенсионные накопления будут учитываться при расчёте размера пенсии — чем больше вы накопили, тем выше выплаты.

Программа долгосрочных сбережений

Запускается новая госпрограмма. Можно самостоятельно откладывать деньги на пенсию и получать бонусы от государства.

Изменения в выплате накопительной пенсии

Срок выплаты увеличен до 270 месяцев (22,5 года). Это приведёт к снижению ежемесячных выплат, но обеспечит более длительный период получения средств.

Автоматические доплаты

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать доплаты автоматически, без подачи заявлений.

Упрощение получения пенсии по потере кормильца

Семьям погибших военнослужащих станет проще оформить соответствующую пенсию — процедура упрощается.

2025 год принесёт важные изменения в пенсионной системе России. Чтобы не потерять свои права и подготовиться к выходу на пенсию, важно заранее проверить свой стаж, количество баллов и узнать, какие выплаты положены именно вам. А если не хватает стажа — подумать о дополнительном накоплении или участии в новой программе пенсионного капитала, сообщает progorodnsk.