Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая будет готов неприятный сюрприз для всех россиян

С 2025 года в России начнут действовать новые пенсионные правила. Они повлияют на возраст выхода на пенсию, требования к стажу и баллам, а также на размер выплат.

Повышение пенсионного возраста продолжается

Реформа пенсионного возраста стартовала ещё в 2019 году и будет идти до 2028-го. К этому времени мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.

В 2025 году:

Мужчины 1961 года рождения смогут оформить пенсию в 63 года.

Женщины 1966 года рождения — в 58 лет.

Что нужно для получения страховой пенсии

Чтобы получать страховую пенсию по старости, придётся соответствовать двум условиям:

Иметь стаж не менее 15 лет.

Накопить как минимум 30 пенсионных баллов.

Для сравнения: в 2024 году требовалось 28,2 балла, а в 2025 году планка поднимется до 30.

Социальная пенсия — если не хватает стажа или баллов

Тем, кто не набрал нужное количество стажа или баллов, положена социальная пенсия. Но её платят позже:

Мужчинам — с 70 лет.

Женщинам — с 65 лет.

Индексация пенсий и новые доплаты

Страховые пенсии повысят с января 2025 года на 7,3%. Например:

Если сейчас пенсия составляет 23 400 рублей, она вырастет до 25 108 рублей.

А при пенсии 17 300 рублей она увеличится до 18 563 рублей.

Социальные пенсии проиндексируют в апреле на 14,7%.

Также возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров, которую не проводили с 2015 года.

Прочие изменения в пенсионной системе