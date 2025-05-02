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Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая будет готов неприятный сюрприз для всех россиян

С 2025 года в России начнут действовать новые п...

vbr.ru

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С 2025 года в России начнут действовать новые пенсионные правила. Они повлияют на возраст выхода на пенсию, требования к стажу и баллам, а также на размер выплат.

Повышение пенсионного возраста продолжается

Реформа пенсионного возраста стартовала ещё в 2019 году и будет идти до 2028-го. К этому времени мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.

В 2025 году:

  • Мужчины 1961 года рождения смогут оформить пенсию в 63 года.

  • Женщины 1966 года рождения — в 58 лет.

Что нужно для получения страховой пенсии

Чтобы получать страховую пенсию по старости, придётся соответствовать двум условиям:

  • Иметь стаж не менее 15 лет.

  • Накопить как минимум 30 пенсионных баллов.

Для сравнения: в 2024 году требовалось 28,2 балла, а в 2025 году планка поднимется до 30.

Социальная пенсия — если не хватает стажа или баллов

Тем, кто не набрал нужное количество стажа или баллов, положена социальная пенсия. Но её платят позже:

  • Мужчинам — с 70 лет.

  • Женщинам — с 65 лет.

Индексация пенсий и новые доплаты

Страховые пенсии повысят с января 2025 года на 7,3%. Например:

  • Если сейчас пенсия составляет 23 400 рублей, она вырастет до 25 108 рублей.

  • А при пенсии 17 300 рублей она увеличится до 18 563 рублей.

Социальные пенсии проиндексируют в апреле на 14,7%.

Также возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров, которую не проводили с 2015 года.

Прочие изменения в пенсионной системе

  • Страховые взносы вырастут с 22% до 26%.

  • При расчёте пенсии будут учитывать личные пенсионные накопления.

  • Появится новая программа долгосрочных сбережений — граждане смогут копить на пенсию сами и получать бонусы от государства.

  • Срок выплат накопительной пенсии увеличат до 22,5 лет — это снизит размер ежемесячных выплат.

  • Доплаты для пожилых и инвалидов I группы будут назначаться автоматически, без заявлений.

  • Упростится оформление пенсий по потере кормильца для семей военнослужащих, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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