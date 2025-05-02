Теперь до пенсии не доживем: уже с 1 мая будет готов неприятный сюрприз для всех россиян
vbr.ru
С 2025 года в России начнут действовать новые пенсионные правила. Они повлияют на возраст выхода на пенсию, требования к стажу и баллам, а также на размер выплат.
Повышение пенсионного возраста продолжается
Реформа пенсионного возраста стартовала ещё в 2019 году и будет идти до 2028-го. К этому времени мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.
В 2025 году:
Мужчины 1961 года рождения смогут оформить пенсию в 63 года.
Женщины 1966 года рождения — в 58 лет.
Что нужно для получения страховой пенсии
Чтобы получать страховую пенсию по старости, придётся соответствовать двум условиям:
Иметь стаж не менее 15 лет.
Накопить как минимум 30 пенсионных баллов.
Для сравнения: в 2024 году требовалось 28,2 балла, а в 2025 году планка поднимется до 30.
Социальная пенсия — если не хватает стажа или баллов
Тем, кто не набрал нужное количество стажа или баллов, положена социальная пенсия. Но её платят позже:
Мужчинам — с 70 лет.
Женщинам — с 65 лет.
Индексация пенсий и новые доплаты
Страховые пенсии повысят с января 2025 года на 7,3%. Например:
Если сейчас пенсия составляет 23 400 рублей, она вырастет до 25 108 рублей.
А при пенсии 17 300 рублей она увеличится до 18 563 рублей.
Социальные пенсии проиндексируют в апреле на 14,7%.
Также возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров, которую не проводили с 2015 года.
Прочие изменения в пенсионной системе
Страховые взносы вырастут с 22% до 26%.
При расчёте пенсии будут учитывать личные пенсионные накопления.
Появится новая программа долгосрочных сбережений — граждане смогут копить на пенсию сами и получать бонусы от государства.
Срок выплат накопительной пенсии увеличат до 22,5 лет — это снизит размер ежемесячных выплат.
Доплаты для пожилых и инвалидов I группы будут назначаться автоматически, без заявлений.
Упростится оформление пенсий по потере кормильца для семей военнослужащих, сообщает источник.
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