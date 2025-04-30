Теперь до пенсии не доживем: начиная с 1 мая готовят неприятный сюрприз для всех россиян

С 1 января 2025 года в российскую пенсионную систему вступают в силу важные изменения, которые затронут миллионы будущих пенсионеров.

Повышается пенсионный возраст, ужесточаются требования к стажу и пенсионным баллам, пересматривается порядок начисления и выплаты пенсий. Рассказываем, какие нововведения вас ждут и как к ним подготовиться.

Кому повысят пенсионный возраст в 2025 году

Реформа пенсионного возраста началась в 2019 году и продолжается поэтапно до 2028-го. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60.

В 2025 году на пенсию смогут выйти:

Мужчины 1961 года рождения — в возрасте 63 лет.

Женщины 1966 года рождения — в возрасте 58 лет.

Страховая пенсия: новые правила

Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, с 2025 года нужно:

Минимум 15 лет официального стажа.

30 пенсионных баллов (ИПК) — это больше, чем в 2024 году, когда требовалось 28,2 балла.

Это значит, что без стабильной «белой» работы накопить нужные баллы станет сложнее.

Что делать, если не хватает баллов или стажа?

Если вы не набрали нужное количество баллов или стажа, остается только социальная пенсия. Но её назначают значительно позже:

Мужчинам — с 70 лет.

Женщинам — с 65 лет.

Размер такой пенсии ниже, но она обеспечивает минимальную поддержку от государства.

Повышение пенсий в 2025 году: цифры

С января 2025 года произойдет индексация пенсий:

Страховые пенсии вырастут на 7,3%.

Например, 23 400 руб. → 25 108 руб.

17 300 руб. → 18 563 руб.

Социальные пенсии с апреля увеличатся на 14,7%.

А самое главное — возвращается индексация пенсий работающим пенсионерам, впервые с 2015 года. Это одно из самых ожидаемых изменений.

Другие ключевые нововведения

Повышение страховых взносов

Взносы работодателей в Пенсионный фонд вырастут с 22% до 26%. Это может сказаться на рынке труда и зарплатах.

Учёт накоплений при расчёте пенсии

Теперь чем больше вы накопили в рамках добровольных пенсионных программ — тем выше будет итоговая выплата.

Новая госпрограмма долгосрочных сбережений

Можно самостоятельно откладывать деньги на старость — и получать бонусы от государства.

Изменения в накопительной пенсии

Период её выплаты увеличен до 270 месяцев (22,5 года). Ежемесячные суммы станут меньше, но выплаты растянутся на дольше.

Автоматические доплаты

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать надбавки без заявления.

Упрощение пенсии по потере кормильца

Семьям погибших военнослужащих станет проще получить выплаты — процедура оформления станет проще.

Что делать уже сейчас

Проверьте свой официальный трудовой стаж.

Узнайте, сколько у вас пенсионных баллов через личный кабинет на Госуслугах.

Если не хватает — подумайте о добровольных взносах или участии в новой программе сбережений.

2025 год станет поворотным моментом в пенсионной системе России. Чтобы не потерять деньги и права, важно заранее разобраться в новых правилах.