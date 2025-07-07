Теперь делаю только так: такие блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка
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Запечённые блины с творожной начинкой — это лёгкое, но сытное блюдо, которое порадует и ваших близких, и гостей.
Такие блины идеально подойдут для утреннего или праздничного стола, ведь они получаются невероятно мягкими и ароматными.
Ингредиенты:
Для блинов:
Ванилин — 1 пакетик
Яйца — 2 шт.
Мука — 200 г
Соль — щепотка
Сахар — 2 ст. л.
Молоко — 500 мл
Растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
Ванилин — 1 пакетик
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Сметана — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Приготовление теста:
В миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно добавляйте тёплое молоко, размешивая, затем добавьте муку. Вымешивайте тесто до получения однородной массы. Влейте растительное масло, снова перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.
Жарка блинов:
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Приготовление начинки:
В отдельной миске смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин, тщательно взбив до получения однородной массы.
Сборка и запеканка:
На каждый блин положите 1 ст. л. начинки, оставив 1 см по краям. Сложите блин в треугольник, а затем снова в треугольник. Выложите блины в форму диаметром 20х30 см. Смажьте сверху смесью из сметаны, сахара и ванилина. Добавьте сливочное масло (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при температуре 170°C.
Приятного аппетита!
Запечённые блины с творожной начинкой — это отличный способ насладиться вкусом домашней кухни без сложных рецептов!
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