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Теперь делаю только так: такие блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка

Запечённые блины с творожной начинкой — это иде...

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Запечённые блины с творожной начинкой — это лёгкое, но сытное блюдо, которое порадует и ваших близких, и гостей.

Такие блины идеально подойдут для утреннего или праздничного стола, ведь они получаются невероятно мягкими и ароматными.

Ингредиенты:

Для блинов:

  • Ванилин — 1 пакетик

  • Яйца — 2 шт.

  • Мука — 200 г

  • Соль — щепотка

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Молоко — 500 мл

  • Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

  • Ванилин — 1 пакетик

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Сметана — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Приготовление теста:
    В миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно добавляйте тёплое молоко, размешивая, затем добавьте муку. Вымешивайте тесто до получения однородной массы. Влейте растительное масло, снова перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.

  2. Жарка блинов:
    Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

  3. Приготовление начинки:
    В отдельной миске смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин, тщательно взбив до получения однородной массы.

  4. Сборка и запеканка:
    На каждый блин положите 1 ст. л. начинки, оставив 1 см по краям. Сложите блин в треугольник, а затем снова в треугольник. Выложите блины в форму диаметром 20х30 см. Смажьте сверху смесью из сметаны, сахара и ванилина. Добавьте сливочное масло (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при температуре 170°C.

Приятного аппетита!

Запечённые блины с творожной начинкой — это отличный способ насладиться вкусом домашней кухни без сложных рецептов!

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