Теперь делаю только так: такие блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка

Запечённые блины с творожной начинкой — это лёгкое, но сытное блюдо, которое порадует и ваших близких, и гостей.

Такие блины идеально подойдут для утреннего или праздничного стола, ведь они получаются невероятно мягкими и ароматными.

Ингредиенты:

Для блинов:

Ванилин — 1 пакетик

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г

Соль — щепотка

Сахар — 2 ст. л.

Молоко — 500 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

Ванилин — 1 пакетик

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Приготовление теста:

В миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно добавляйте тёплое молоко, размешивая, затем добавьте муку. Вымешивайте тесто до получения однородной массы. Влейте растительное масло, снова перемешайте и оставьте тесто на 15 минут. Жарка блинов:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки. Приготовление начинки:

В отдельной миске смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин, тщательно взбив до получения однородной массы. Сборка и запеканка:

На каждый блин положите 1 ст. л. начинки, оставив 1 см по краям. Сложите блин в треугольник, а затем снова в треугольник. Выложите блины в форму диаметром 20х30 см. Смажьте сверху смесью из сметаны, сахара и ванилина. Добавьте сливочное масло (50 г), накройте форму фольгой и запекайте 30 минут при температуре 170°C.

Приятного аппетита!

Запечённые блины с творожной начинкой — это отличный способ насладиться вкусом домашней кухни без сложных рецептов!