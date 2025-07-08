Теперь делаю только так: блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка

Если вы ищете лёгкий и быстрый рецепт вкусного блюда, запечённые блины с творогом и сметаной — идеальный вариант.

Эти блины получаются невероятно вкусными и ароматными, а их приготовление не займет много времени.

Ингредиенты:

Для блинов:

Ванилин — 1 пакетик

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г

Соль — щепотка

Сахар — 2 ст. л.

Молоко — 500 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

Ванилин — 1 пакетик

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Приготовление теста:

В миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно добавляйте тёплое молоко, затем вводите муку и тщательно вымешивайте тесто до однородности. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 15 минут. Жарка блинов:

Разогрейте сковороду, смажьте её растительным маслом и выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон. Приготовление начинки:

Для начинки смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин, взбив до однородной консистенции. Формирование и запеканка:

На каждый блин положите по столовой ложке начинки, оставив 1 см от краев. Сложите блин в треугольник, затем снова в треугольник. Выложите блины в форму диаметром 20х30 см. Смажьте смесью из сметаны, сахара и ванилина, добавьте сливочное масло и накройте форму фольгой. Запекайте 30 минут при 170°C.

Приятного аппетита!

Запечённые блины с творогом — это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое всегда понравится вашей семье и гостям.