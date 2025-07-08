Теперь делаю только так: блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка
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Если вы ищете лёгкий и быстрый рецепт вкусного блюда, запечённые блины с творогом и сметаной — идеальный вариант.
Эти блины получаются невероятно вкусными и ароматными, а их приготовление не займет много времени.
Ингредиенты:
Для блинов:
Ванилин — 1 пакетик
Яйца — 2 шт.
Мука — 200 г
Соль — щепотка
Сахар — 2 ст. л.
Молоко — 500 мл
Растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
Ванилин — 1 пакетик
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Сметана — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Приготовление теста:
В миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно добавляйте тёплое молоко, затем вводите муку и тщательно вымешивайте тесто до однородности. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.
Жарка блинов:
Разогрейте сковороду, смажьте её растительным маслом и выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон.
Приготовление начинки:
Для начинки смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин, взбив до однородной консистенции.
Формирование и запеканка:
На каждый блин положите по столовой ложке начинки, оставив 1 см от краев. Сложите блин в треугольник, затем снова в треугольник. Выложите блины в форму диаметром 20х30 см. Смажьте смесью из сметаны, сахара и ванилина, добавьте сливочное масло и накройте форму фольгой. Запекайте 30 минут при 170°C.
Приятного аппетита!
Запечённые блины с творогом — это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое всегда понравится вашей семье и гостям.
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