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Теперь делаю только так: блины, запеченные в духовке - рецепту научила прабабушка

Запечённые блины с творогом и сметаной — это от...

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Если вы ищете лёгкий и быстрый рецепт вкусного блюда, запечённые блины с творогом и сметаной — идеальный вариант.

Эти блины получаются невероятно вкусными и ароматными, а их приготовление не займет много времени.

Ингредиенты:

Для блинов:

  • Ванилин — 1 пакетик

  • Яйца — 2 шт.

  • Мука — 200 г

  • Соль — щепотка

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Молоко — 500 мл

  • Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

  • Ванилин — 1 пакетик

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Сметана — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Приготовление теста:
    В миске взбейте яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли. Постепенно добавляйте тёплое молоко, затем вводите муку и тщательно вымешивайте тесто до однородности. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 15 минут.

  2. Жарка блинов:
    Разогрейте сковороду, смажьте её растительным маслом и выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон.

  3. Приготовление начинки:
    Для начинки смешайте сметану, яйцо, сахар и ванилин, взбив до однородной консистенции.

  4. Формирование и запеканка:
    На каждый блин положите по столовой ложке начинки, оставив 1 см от краев. Сложите блин в треугольник, затем снова в треугольник. Выложите блины в форму диаметром 20х30 см. Смажьте смесью из сметаны, сахара и ванилина, добавьте сливочное масло и накройте форму фольгой. Запекайте 30 минут при 170°C.

Приятного аппетита!

Запечённые блины с творогом — это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое всегда понравится вашей семье и гостям.

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