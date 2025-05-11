"Теперь цена выше чем в магазине": российские маркетплейсы отказываются от скидок с 12 мая

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с предложением ввести ограничения для маркетплейсов на финансирование крупных скидок — от 30 до 50 процентов — за счёт собственных средств. В ассоциации считают, что такая практика ставит под угрозу выживание малого и среднего офлайн-бизнеса, а также может негативно повлиять на торговые центры и гипермаркеты.

Представители крупных сетей предлагают закрепить в будущем законе «О платформенной экономике» правило: онлайн-площадки не должны тратить на снижение цен более 10% от своего годового оборота. Они подчёркивают, что традиционная розница не может позволить себе такие скидки, поскольку у неё и маркетплейсов — разные условия работы с поставщиками.