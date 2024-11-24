"Теперь будут списывать с карты". Всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет новое правило

Покупатели популярных онлайн-маркетплейсов, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, столкнутся с новыми мерами безопасности. Эти изменения, ожидаемые в ближайшее время, направлены на защиту финансовых данных пользователей в свете участившихся случаев кибермошенничества.

Основные изменения и риски

С новым правилом, вступающим в силу, пользователи должны быть осведомлены о возможности списания средств с привязанных к их аккаунтам банковских карт. Это касается случаев, когда транзакции проводятся через неофициальные или поддельные сайты, маскирующиеся под известные ритейлеры.

Предупреждение от специалистов кибербезопасности: Эксперты в области кибербезопасности настоятельно рекомендуют покупателям проявлять повышенную бдительность. С наступлением сезона распродаж мошеннические активности, особенно в сети, значительно усиливаются. Злоумышленники умело создают копии сайтов популярных интернет-магазинов, делая их почти неотличимыми от настоящих.

Как защитить свои финансы

Внимательно проверяйте URL-адреса: Перед тем, как вводить личные данные, убедитесь, что находитесь на официальном сайте магазина. Проверьте URL на наличие лишних символов или незначительных изменений, которые могут указывать на поддельный сайт. Используйте защищённые платёжные методы: Оплата через проверенные платежные системы или использование виртуальных банковских карт может значительно снизить риск мошенничества. Не переходите по подозрительным ссылкам: Избегайте кликов по ссылкам в неожиданных письмах или сообщениях в мессенджерах, таких как Telegram, где активно действуют боты-мошенники.

Заключение: Покупки в интернете должны быть не только удобными, но и безопасными. Соблюдение этих простых правил поможет защитить ваши финансы и избежать неприятностей во время онлайн-шопинга. Будьте бдительны и сохраняйте осторожность, особенно в преддверии больших распродаж.