Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Теперь будет запрещено": всех, кто приобретает товары на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 1 ноября

С 1 ноября покупатели крупнейших онлайн-маркетп...

Яндекс Карты

Подписаться в Telegram

С первого ноября вступают в силу новые правила для покупателей ведущих онлайн-магазинов России, включая самые популярные платформы. Эти изменения затрагивают процедуру возврата товаров и обновление мобильных приложений, что несомненно повлияет на привычный процесс шопинга.

Новшества

На Wildberries в ближайшее время планируют установить оплату за возврат товаров. Уже в ноябре каждая возвращаемая ведь будет оплачена. Размер возврата - сто рублей. При этом, относится это и к тем ситуациям, когда у товара есть явные дефекты. Если покупатель отказывается получать товар - также будет взиматься плата в размере 100 рублей. Цель принятия такого решения - сократить количество немотивированных возвратов.

Пользователям Ozon необходимо будет обновить приложение в телефоне, чтобы получить доступ к его функционалу, что повысит уровень безопасности и улучшит пользовательский интерфейс. В то же время, AliExpress прекращает поддержку старых версий своего приложения, в новой версии которого исключена функция сортировки товаров по цене.

Как это скажется на покупателях

Новые правила потребуют от покупателей большей осведомленности и аккуратности при совершении покупок. Плата за возврат товаров на Wildberries может уменьшить количество импульсивных покупок, в то время как обязательное обновление приложений на Ozon и AliExpress гарантирует использование последних версий с улучшенной функциональностью и безопасностью.

Эти изменения предполагают адаптацию к новым условиям, что может временно повлиять на удобство и комфорт онлайн-шопинга, но в долгосрочной перспективе направлены на улучшение качества обслуживания и удовлетворенности клиентов.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Интересное в Казани

день назад

Как развиваться в условиях кризиса: основательница строительной компании из Казани делится советами – простыми и не очень

травля тараканов в реутове

Новости Татарстана

7 часов назад

Рустам Минниханов показал свою собаку

Новости России

3 дня назад

билайн и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки

демонтаж паркетного пола цена в Москве

Новости Казани

день назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Новости Татарстана

9 часов назад

В Нижнекамске 27 октября выпал первый снег

Новости Татарстана

11 часов назад

Автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе

Новости Татарстана

14 часов назад

Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой
Новости Казани
8 часов назад

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу

Отношения у пары начались позже

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане благоустроят пляж

Интересное в Казани

10 часов назад

Они пускают деньги на ветер: стоматолог из Казани рассказала о необходимых и бесполезных процедурах в кабинете стоматолога

Новости Татарстана

9 часов назад

Открытие движения по Вознесенскому тракту планируют к 10 ноября

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане 26 октября машины столкнулись лоб в лоб
Вот козел!: в аэропорту Бегишево случился переп...
Новости Татарстана
2 часа назад

Вот козел!: в аэропорту Бегишево случился переполох

Новости Казани

10 часов назад

На башне Сююмбике в Казани отреставрируют полумесяц

Новости Казани

11 часов назад

Посол Казахстана Абаев похвалил саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане ожидается дождь со снегом и +7 градусов
Т2 приглашает в театры Казани
Важное в РТ
6 дней назад

Т2 приглашает в театры Казани