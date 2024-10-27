"Теперь будет запрещено": всех, кто приобретает товары на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 1 ноября

С первого ноября вступают в силу новые правила для покупателей ведущих онлайн-магазинов России, включая самые популярные платформы. Эти изменения затрагивают процедуру возврата товаров и обновление мобильных приложений, что несомненно повлияет на привычный процесс шопинга.

Новшества

На Wildberries в ближайшее время планируют установить оплату за возврат товаров. Уже в ноябре каждая возвращаемая ведь будет оплачена. Размер возврата - сто рублей. При этом, относится это и к тем ситуациям, когда у товара есть явные дефекты. Если покупатель отказывается получать товар - также будет взиматься плата в размере 100 рублей. Цель принятия такого решения - сократить количество немотивированных возвратов.

Пользователям Ozon необходимо будет обновить приложение в телефоне, чтобы получить доступ к его функционалу, что повысит уровень безопасности и улучшит пользовательский интерфейс. В то же время, AliExpress прекращает поддержку старых версий своего приложения, в новой версии которого исключена функция сортировки товаров по цене.

Как это скажется на покупателях

Новые правила потребуют от покупателей большей осведомленности и аккуратности при совершении покупок. Плата за возврат товаров на Wildberries может уменьшить количество импульсивных покупок, в то время как обязательное обновление приложений на Ozon и AliExpress гарантирует использование последних версий с улучшенной функциональностью и безопасностью.

Эти изменения предполагают адаптацию к новым условиям, что может временно повлиять на удобство и комфорт онлайн-шопинга, но в долгосрочной перспективе направлены на улучшение качества обслуживания и удовлетворенности клиентов.