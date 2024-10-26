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"Теперь будет запрещено": всех, кто делает заказ на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 1 ноября

С 1 ноября покупатели крупнейших интернет-магаз...

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С 1 ноября покупатели крупнейших интернет-магазинов России столкнутся с новыми правилами и ограничениями, которые вводят руководства платформ. Эти изменения затронут ведущие маркетплейсы, включая Wildberries, Ozon и AliExpress, и повлияют на процесс покупок и возвратов.

Нововведения в Wildberries

Wildberries, лидер среди российских интернет-платформ по обороту, вводит плату за возврат товаров для всех клиентов. С новыми правилами, если покупатель не заберёт товар из пункта выдачи или откажется от его получения на месте, с его банковской карты будет автоматически списана сумма в размере 100 рублей за каждую не забранную единицу товара. Это касается даже тех случаев, когда товар имеет брак, например, если купленный горшок для сада придет с трещинами.

В Wildberries уточняют, что новая плата — это не сбор за возврат, а оплата за транспортировку товара обратно. Теперь отказаться от товара бесплатно будет невозможно, пишет PRIMPRESS.

Изменения в Ozon и AliExpress

Покупатели Ozon теперь столкнутся с необходимостью обновления мобильного приложения до последней версии для доступа ко всем функциям, включая просмотр кода для получения товара. Это требование является частью стратегии компании по обеспечению лучшего пользовательского опыта и безопасности.

AliExpress, в свою очередь, прекратил поддержку старых версий своего приложения и выпустил обновление, в котором больше не предусмотрена функция сортировки товаров по цене. Это изменение может существенно повлиять на способ поиска и выбора товаров покупателями.

Что Это Значит для Покупателей

Эти изменения могут значительно повлиять на привычки покупателей и их взаимодействие с платформами. Введение плат за возврат может охладить желание клиентов к оформлению заказов на тех товарах, в качестве которых они не уверены. Одновременно, требование обновления приложений подчеркивает стремление маркетплейсов к улучшению технологической составляющей своих сервисов.

Эти правила станут реальностью уже с начала ноября, и покупателям стоит заранее подготовиться к новым условиям работы с любимыми платформами.

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