«Теперь будет запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет сюрприз с 19 июня

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Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на ...

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Удвоенная выплата к пенсии после 70 лет: кому положена и как получить

Новость о том, что пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на удвоение фиксированной выплаты к пенсии, вызывает интерес, но как объясняет пенсионный консультант Анастасия Киреева, эта мера доступна не всем, и важно учитывать несколько ограничений.

Кому положена прибавка

Удвоенная выплата предоставляется преимущественно:

  • Одиноким пенсионерам.
  • Семьям, где большинство членов не работают.
  • Людям с низким уровнем дохода и отсутствием дополнительной финансовой поддержки.

Наличие работающих родственников или собственных доходов может повлиять на решение о начислении выплаты, и в этих случаях прибавка может не быть предоставлена.

Что ещё важно знать

  • Жилищные нормы: В Москве и других регионах льготы рассчитываются на основе количества квадратных метров на человека. Например, если площадь жилья превышает норму (33 м² на человека), льготы могут быть уменьшены.
  • Капремонт: Пенсионеры от 70 до 80 лет могут рассчитывать на 50% скидку на оплату взносов за капремонт, а после 80 лет — на полное освобождение от взносов (условия могут различаться по регионам).
  • Другие льготы: Включают скидки на ЖКХ, лекарства и проезд, но условия предоставления льгот могут варьироваться в зависимости от региона.

Как разобраться

Из-за частых изменений в законодательстве рекомендуется обратиться:

  • В местное отделение соцзащиты.
  • К пенсионному консультанту.

Эти специалисты помогут разобраться в условиях и получить все положенные льготы и выплаты.

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