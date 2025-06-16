«Теперь будет запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет сюрприз с 18 июня
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Удвоенная выплата к пенсии после 70 лет: кому положена и как получить
Новость о том, что пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на удвоение фиксированной выплаты к пенсии, звучит обнадёживающе. Однако, как объясняет пенсионный консультант Анастасия Киреева, эта мера адресована далеко не всем, и за ней скрываются важные ограничения.
Кому положена прибавка
Удвоенная выплата предоставляется преимущественно:
- Одиноким пенсионерам.
- Семьям, в которых большинство членов не работают.
- Людям с низким уровнем дохода и без дополнительной финансовой поддержки.
- Наличие работающих родственников или собственных доходов может повлиять на решение о начислении выплаты.
Что ещё важно знать
- Жилищные нормы: в Москве и других регионах льготы рассчитываются, исходя из количества квадратных метров на человека (например, 33 м²). Если жильё превышает норму — льготы уменьшаются.
- Капремонт: в возрасте от 70 до 80 лет пенсионеры могут получить 50% скидку на оплату взносов, а после 80 лет — полное освобождение (зависит от региона).
- Другие льготы: включают скидки на ЖКХ, лекарства, проезд, но условия варьируются по регионам.
Как разобраться
Из-за частых изменений в законодательстве рекомендуется обращаться:
- В местное отделение соцзащиты.
- К пенсионному консультанту.
Они помогут определить право на выплату, оформить документы и получить доступ ко всем положенным льготам, сообщает progorod35.
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