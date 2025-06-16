«Теперь будет запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет сюрприз с 18 июня

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Удвоенная пенсия после 70 лет положена не всем

medsoc.adm-nao.ru

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Удвоенная выплата к пенсии после 70 лет: кому положена и как получить

Новость о том, что пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на удвоение фиксированной выплаты к пенсии, звучит обнадёживающе. Однако, как объясняет пенсионный консультант Анастасия Киреева, эта мера адресована далеко не всем, и за ней скрываются важные ограничения.

Кому положена прибавка

Удвоенная выплата предоставляется преимущественно:

  • Одиноким пенсионерам.
  • Семьям, в которых большинство членов не работают.
  • Людям с низким уровнем дохода и без дополнительной финансовой поддержки.
  • Наличие работающих родственников или собственных доходов может повлиять на решение о начислении выплаты.

Что ещё важно знать

  • Жилищные нормы: в Москве и других регионах льготы рассчитываются, исходя из количества квадратных метров на человека (например, 33 м²). Если жильё превышает норму — льготы уменьшаются.
  • Капремонт: в возрасте от 70 до 80 лет пенсионеры могут получить 50% скидку на оплату взносов, а после 80 лет — полное освобождение (зависит от региона).
  • Другие льготы: включают скидки на ЖКХ, лекарства, проезд, но условия варьируются по регионам.

Как разобраться

Из-за частых изменений в законодательстве рекомендуется обращаться:

  • В местное отделение соцзащиты.
  • К пенсионному консультанту.

Они помогут определить право на выплату, оформить документы и получить доступ ко всем положенным льготам, сообщает progorod35.

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