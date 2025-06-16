«Теперь будет запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет сюрприз с 18 июня

Удвоенная выплата к пенсии после 70 лет: кому положена и как получить

Новость о том, что пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на удвоение фиксированной выплаты к пенсии, звучит обнадёживающе. Однако, как объясняет пенсионный консультант Анастасия Киреева, эта мера адресована далеко не всем, и за ней скрываются важные ограничения.

Кому положена прибавка

Удвоенная выплата предоставляется преимущественно:

Одиноким пенсионерам.

Семьям, в которых большинство членов не работают.

Людям с низким уровнем дохода и без дополнительной финансовой поддержки.

Наличие работающих родственников или собственных доходов может повлиять на решение о начислении выплаты.

Что ещё важно знать

Жилищные нормы: в Москве и других регионах льготы рассчитываются, исходя из количества квадратных метров на человека (например, 33 м²). Если жильё превышает норму — льготы уменьшаются.

Капремонт: в возрасте от 70 до 80 лет пенсионеры могут получить 50% скидку на оплату взносов, а после 80 лет — полное освобождение (зависит от региона).

Другие льготы: включают скидки на ЖКХ, лекарства, проезд, но условия варьируются по регионам.

Как разобраться

Из-за частых изменений в законодательстве рекомендуется обращаться:

В местное отделение соцзащиты.

К пенсионному консультанту.

Они помогут определить право на выплату, оформить документы и получить доступ ко всем положенным льготам, сообщает progorod35.