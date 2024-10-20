Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Теперь будет запрещено: для всех автомобилистов планируют ввести жесткое правило – с 21 октября

В России предприняты новые шаги к усилению отве...

carsweek.ru

Подписаться в Telegram

В России предприняты новые шаги к усилению ответственности автомобилистов, использующих незаконно знаки "Инвалид" на своих транспортных средствах. Внесенный в Государственную думу законопроект предлагает значительно увеличить штрафы для таких нарушений, вводя возможность лишения водительских прав на период до трех месяцев.

Данное предложение направлено на борьбу с распространенной проблемой злоупотребления специальными парковочными привилегиями, что мешает людям с инвалидностью пользоваться ими по назначению. Ранее за подобные нарушения взимался штраф в размере 5 тысяч рублей, однако он не оказывал достаточного сдерживающего эффекта.

Проблемы дорожного движения выходят за рамки неправильного использования парковочных мест. Например, на автозаправочных станциях, где четко регулируется направление движения, многие водители игнорируют установленные правила. Пренебрежение знаком 3.1 "Въезд запрещен" часто ведет к штрафам и может привести к серьезным последствиям, включая лишение прав на период от 4 до 6 месяцев.

Эти законодательные изменения направлены на укрепление порядка и безопасности на дорогах, а также на обеспечение справедливости и комфорта для всех участников дорожного движения. Ужесточение наказаний для нарушителей предполагает не только улучшение ситуации с парковками, но и повышение общей дисциплины среди водителе, пишет sevastopolmedia.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

Глава Татарстана обратился к жителям Казани в связи с проведением саммита БРИКС

Новости Татарстана

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

как установить сетку от клопов и тараканов на вентиляции

Новости Татарстана

18 часов назад

Жителям Татарстана напомнили о мерах профилактики пневмонии

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов

ремонт стиральной машины zanussi в Уфе

Новости Казани

22 часа назад

Певица из Казани прошла «слепые прослушивания» на шоу «Голос. Дети»

Лонгриды

день назад

В Казани может быть создана система организованной помощи животным

Новости Татарстана

день назад

В Казани 18 октября простились с татарским актером Ринатом Тазетдиновым

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные

Новости Татарстана

день назад

Россияне настроились на сбережения
Новости Казани
день назад

4 ноября в Казани перекроют центр

Ограничения специалисты станут вводить постепенно

Новости Татарстана

6 минут назад

В РТ диспансеризацию прошли свыше 800 тысяч человек

Полезное

день назад

Украсьте свой участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада

Новости Татарстана

16 минут назад

В Казани ограничения на полеты в аэропорту сняли

Новости Казани

12 часов назад

Жителей и гостей Казани просят приезжать в аэропорт заранее из-за усиленных мер безопасности
В результате жуткого ДТП под Казанью умер 18-ле...
Новости Казани
2 дня назад

В результате жуткого ДТП под Казанью умер 18-летний парень

Новости Казани

12 часов назад

С начала 2024 года в Казани снизился спрос на ипотеку на 30,5%

Новости Татарстана

18 часов назад

Шесть вузов Татарстана попали в топ университетов стран БРИКС

Новости Татарстана

19 часов назад

В Нижнекамске обнаружили кишечную инфекцию у отравившихся школьников

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой