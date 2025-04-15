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Теперь ясно, почему дедлайны горят

40% пользователей играют в игры на смартфонах в...

Фото: пресс-служба Т2

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40% пользователей играют в игры на смартфонах в рабочее время. К такому выводу пришли аналитики оператора Т2.

Вот еще интересные факты из исследования на основе статистики экспертов big data T2:

▪️Женщин в играх, как оказалось, на треть больше, чем мужчин (56,5%против 43,5).
▪️Большая часть игроков – пользователи от 35 до 44 лет. Меньше всего в онлайн-баталиях участвуют подростки до 18% лет и пенсионеры (3% и 4%соответственно).
▪️Среди жанров в топе экшены. На втором месте – игры по типу «три в ряд», а замыкают тройку шутеры.

В Т2 считают, что игры в рабочее время могут быть признаком того, что сотрудники просто расслабляются в свой законный перерыв. А вот утром и вечером, когда трафик ниже, все занимаются своими привычными делами. Так что расслабляемся, работяжки!

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