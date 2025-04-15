Теперь ясно, почему дедлайны горят
Фото: пресс-служба Т2
40% пользователей играют в игры на смартфонах в рабочее время. К такому выводу пришли аналитики оператора Т2.
Вот еще интересные факты из исследования на основе статистики экспертов big data T2:
▪️Женщин в играх, как оказалось, на треть больше, чем мужчин (56,5%против 43,5).
▪️Большая часть игроков – пользователи от 35 до 44 лет. Меньше всего в онлайн-баталиях участвуют подростки до 18% лет и пенсионеры (3% и 4%соответственно).
▪️Среди жанров в топе экшены. На втором месте – игры по типу «три в ряд», а замыкают тройку шутеры.
В Т2 считают, что игры в рабочее время могут быть признаком того, что сотрудники просто расслабляются в свой законный перерыв. А вот утром и вечером, когда трафик ниже, все занимаются своими привычными делами. Так что расслабляемся, работяжки!