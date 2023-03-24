Тело умершей пенсионерки шесть лет пролежало в запертой квартире
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Тело пожилой женщины шесть лет пролежало в запертой квартире в многоквартирном доме в Москве, пишет Regnum.
Примечательно, что никто не обратил внимания ни на отсутствие соседки, ни на запахи.
По словам местных, бабушку не видели примерно с 2017 года. Но сильно не беспокоились, поскольку она всегда была затворницей и общаться с соседями не любила.
Квартиру вскрыли оперативники. Они и увидели труп, ставший мумией.
Обстоятельства и причины смерти пенсионерки правоохранителям еще предстоит установить.