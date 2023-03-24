Тело умершей пенсионерки шесть лет пролежало в запертой квартире

В Москве тело умершей бабушки шесть лет лежало в запертой квартире

Тело пожилой женщины шесть лет пролежало в запертой квартире в многоквартирном доме в Москве, пишет Regnum.

Примечательно, что никто не обратил внимания ни на отсутствие соседки, ни на запахи.

По словам местных, бабушку не видели примерно с 2017 года. Но сильно не беспокоились, поскольку она всегда была затворницей и общаться с соседями не любила.

Квартиру вскрыли оперативники. Они и увидели труп, ставший мумией.

Обстоятельства и причины смерти пенсионерки правоохранителям еще предстоит установить.

