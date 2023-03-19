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Тело главного режиссера конкурса "Мисс Россия" найдено в его квартире

В Москве нашли тело главного режиссера конкурса "Мисс Россия"
Тело главного режиссера конкурса "Мисс Россия" найдено в его квартире

Фото: открытые источники

Тело главного режиссера конкурса "Мисс Россия" и российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia Николая Затылкина было найдено на северо-западе Москвы, пишет REGNUM.

Сообщается, что о пропаже Затылкина заявила его супруга. С ее слов, муж перестал выходить с ней на контакт и два дня не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.

"Дверь в квартиру на улице Соколово-Мещерская вскрыли, при осмотре в одной из комнат нашли тело 48-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — приводит агентство слова своего источника.

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