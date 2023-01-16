Новости России
· Служба новостей

Тело актера из фильма "Физрук" обнаружили только через месяце после его смерти

Тело актера из фильма "Физрук" обнаружили только через месяце после его смерти

Фото: kp.ru

Тело актера Владимира Ипатова, известного по ролям в сериалах, нашли спустя месяц после смерти. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источники в МВД.

Отмечается, что в полицию обратилась дочь актера, с которой он последний раз общался около месяца назад.

"Предварительно, смерть наступила около месяца назад, следов насилия на теле не обнаружено", - отметил собеседник агентства.

В фильмографии Владимира Ипатова - около 50 проектов. Наиболее известные из них - "Интерны", "Склифосовский", "Физрук", "Папины дочки" и другие.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

14 часов назад

"Как трусливые крысы": боевики ВСУ хотят выжить и прячутся на чердаках домов в Соледаре

Погода

день назад

Синоптики рассказали, когда в Казань вернутся лютые морозы

Новости Казани

11 часов назад

"Погодный ад на Земле": синоптики рассказали о февральских "сюрпризах" и пообещали Татарстану сложные времена

Автоновости Казани и Мира

день назад

С 16 января начнут лишать прав на год: ГИБДД будет искать у водителей один предмет по вечерам

Редакция помогает

3 дня назад

"Это уже не привет из советских времен": в какие санатории Татарстанцы ездят на настоящий отдых

Профи - уроки каллиграфии для детей

Новости России

8 часов назад

"Я убил маму": 18-летний студент убил мать из-за блокнота с паролями от социальных сетей

Новости России

13 часов назад

Мать троих детей за сутки не смогла добраться до больницы и умерла

Новости России

день назад

Комбат Ходаковский заявил, что после взятия Соледара начнутся "тяжелые времена"
Новости Казани
7 часов назад

Дома ждала жена: в Татарстане простились еще с одним мобилизованным Ильей Салимзяновым

Дома ждала жена: в Татарстане простились еще с одним мобилизованным Ильей Салимзяновым

Новости России

4 часа назад

Отец тайно сделал 9-летней дочери женское обрезание, чтобы она "не возбуждалась"

Новости Казани

5 часов назад

В Татарстане мужчина убил жену из-за дележки совместно нажитого имущества

Новости Казани

6 часов назад

У Чулпан Хаматовой пока решили не отбирать звание "Почетный гражданин Казани"

Новости Казани

7 часов назад

В Казани оборудуют четыре купели для крещенских купаний
В Казани жители Приволжского района останутся без воды с 17 января

Новости Казани

7 часов назад

В Казани водитель мусоровоза загорелся на ходу: пришлось сбрасывать отходы прямо на дорогу (видео)

Новости мира

8 часов назад

На форуме в Давосе главы европейских стран предложат план по полному уничтожению России

Новости Казани

9 часов назад

С 17 января в центре Казани поменяется схема движения
Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани