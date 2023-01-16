Тело актера из фильма "Физрук" обнаружили только через месяце после его смерти

Тело актера Владимира Ипатова, известного по ролям в сериалах, нашли спустя месяц после смерти. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источники в МВД.

Отмечается, что в полицию обратилась дочь актера, с которой он последний раз общался около месяца назад.

"Предварительно, смерть наступила около месяца назад, следов насилия на теле не обнаружено", - отметил собеседник агентства.

В фильмографии Владимира Ипатова - около 50 проектов. Наиболее известные из них - "Интерны", "Склифосовский", "Физрук", "Папины дочки" и другие.