Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил игру по мотивам Hamster Kombat для тех, кому понравилось касаниями по экрану зарабатывать виртуальную валюту в Telegram. Героем игры стала панда из мобильного приложения «Мой Tele2». В день абонент может заработать гигабайт, который по итогам игровой сессии добавится к доступному трафику.

Игровой процесс построен по примеру полюбившегося пользователям кликера, у игрока 1 минута, чтобы сделать 1000 касаний экрана. Если пользователь успевает, то забирает 1 ГБ. Если не успевает, то сможет попытать счастье на следующий день. Каждый день панда в игре будет просыпаться в 8:00, а засыпать, после того, как игроки разберут дневной запас гигабайтов.

Обычно, подобные игры строятся на том, что пользователь в процессе получает виртуальную валюту, которая может стать настоящими деньгами после листинга – последующего размещения на настоящих торговых площадках. А может и не стать.

У игры в приложении «Мой Tele2» прозрачные условия – получить приз можно сразу же. Компания добавит заработанный в процессе игры трафик к уже доступному, а дальше абоненты смогут использовать его по своему усмотрению.

Игра будет доступна две недели, и после ее завершения, среди участников, которые играли каждый день, независимо от того, выигрывали они или нет, оператор разыграет бесплатную связь до конца года и дополнительные пакеты 100 Гб на месяц.