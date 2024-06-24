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Tele2 почти перестали жаловаться на платные подписки

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал изменения в информировании клиентов о подключенных подписках.

Фото: shutterstock.ru

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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал изменения в информировании клиентов о подключенных подписках. В 2021 году компания обновила систему нотификации: благодаря этому абоненты стали получать дополнительные оповещения о новых подписках. В результате проекта среднесуточное количество негативных обращений на тему подписок, оформленных на сторонних сайтах, к 2024 году уменьшилось более чем в 400 раз.

В марте 2021 года Tele2 ввела дополнительное оповещение клиентов о подключении подписок: оператор добавил в тексты SMS полную информацию о новых подписках и пошаговую инструкцию, как их отключить. Кроме того, были запущены дополнительные сообщения: в них уточняется, действительно ли клиент хочет приобрести подписку.

Оператор изучил обращения и определил две основные темы запросов клиентов: подписки, оформленные на сторонних сайтах, и подписки на дополнительные сервисы Tele2. После усовершенствования нотификации о подключении подписок среднесуточное количество обращений с жалобами из первой категории в апреле 2024 года снизилось почти в 80 раз, а из второй – в 413 раз относительно апреля 2021 года.

Tele2 активно выступает против скрытых подписок. Оператор постоянно отслеживает обращения клиентов, что помогает совершенствовать процессы информирования и снижать количество негативных обращений.

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