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Tele2 перешла на отечественные решения анализа трафика для противодействия телефонному мошенничеству

Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил замену иностранного решения для защиты SMS-трафика на отечественный продукт.

Фото: shutterstock.com

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Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил замену иностранного решения для защиты SMS-трафика на отечественный продукт. Компания установила систему SMS FW от российского разработчика X-Labs. Тем самым Tele2 дополнила аналогичный модуль для анализа голосового трафика от того же поставщика. Возможность одновременного анализа двух потоков данных позволяет строить более эффективную защиту клиентов от мошенников. Сейчас в сутки Tele2 блокирует около 1,2 млн мошеннических SMS и 1 млн несанкционированных вызовов.

Внедрение технологического решения X-Labs позволяет реализовать стратегический план 2023-2024 гг. по переходу на отечественные продукты для анализа трафика в режиме реального времени и противодействовать телекоммуникационному мошенничеству.

Отечественный модуль для анализа SMS-трафика помогает блокировать мошеннические рассылки. В рамках борьбы с нелегальными рассылками и социальным инжинирингом за сутки на сети Tele2 в среднем блокируется порядка 1,2 млн несанкционированных SMS.

Несмотря на активное использование мессенджеров, абоненты продолжают обращаться к SMS-сервису для общения и решения бизнес-задач. По этой причине данный канал коммуникации все еще остается актуальным для рассылки мошеннических SMS. Например, злоумышленники отправляют текстовые сообщения, чтобы обманным путем заставить абонентов поделиться личной информацией. Они побуждают клиента перейти по ссылке, ведущей на вредоносный веб-сайт с целью получения мошенниками доступа к аккаунту абонента. Существует множество и других типов SMS-мошенничества, но все они преследуют одну цель – заставить своих жертв поделиться конфиденциальной информацией.

Для защиты абонентов в части голосового трафика Tele2 ранее внедрила модуль X-Labs, обеспечивающий выполнение требований закона об обязанности операторов подключиться к единой антифрод-платформе (ФЗ-319). Это позволило компании присоединиться к государственной системе ИС «Антифрод». Она обеспечивает верификацию трафика и блокировку мошеннических вызовов с подменой вызывающего номера, маскирующихся под российских операторов связи, государственные органы и финансовые учреждения. Число заблокированных вызовов составляет 1 млн в сутки, а на пиках мошеннической активности достигает 1,5 млн.

Используя разработку, Tele2 не только повышает безопасность собственных клиентов, но и предлагает операторам связи РФ верификацию голосовых вызовов. Мошенническая активность часто проявляется одновременно на SMS- и голосовом трафике, поэтому возможность одновременного анализа двух потоков данных позволяет строить более эффективную защиту.


Жанна Бурцева, руководитель департамента гарантирования доходов и противодействия телекоммуникационному мошенничеству в Tele2:
«Сочетая два решения одного вендора, мы развиваем комплексный подход для предотвращения мошенничества и социальной инженерии в сторону своих абонентов. Новое решение не просто всесторонне защищает наших клиентов. Его важное преимущество – не только уход от технологической зависимости от иностранных разработчиков, но и развитие собственной экспертизы в данном направлении, а это крайне важный фактор устойчивости операторов в текущих условиях».

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