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Tele2 отменяет плату за звонки на номера экстренных служб и «горячие линии» для всех абонентов

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Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб и «горячие линии» для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона.

Tele2 отменяет тарификацию звонков на телефоны служб экстренной помощи и «горячие линии». Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России. Клиенты могут бесплатно звонить на следующие «горячие линии»:

  • по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-4712-72-30-03
  • по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79
  • по вопросам выплат и гуманитарной помощи в Курске: +7-4712-35-63-16
  • областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56
  • курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41
  • по вопросам передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-4712-52-65-74, +7-4712-52-65-76
  • штаб #МЫВМЕСТЕ по Курской области: +7-905-158-58-37
  • горячая линия психологической помощи: 8-800-250-18-59

Тарификация указанных вызовов отменяется в дополнение к бесплатным звонкам на номера 8-800 и к телефону экстренных служб 112.

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