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Тела разбросало по всей дороге: в России грузовик с гробами попал в аварию

необычный инцидент, произошедший во Владимирско...

ulan.mk.ru

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На одной из автомобильных дорог Владимирской области произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стало падение нескольких гробов с телами на проезжую часть.

Автомобиль, задействованный в транспортировке тел для кремации, столкнулся с другими транспортными средствами, что привело к неожиданному исходу.

Детали происшествия

Авария произошла, когда автомобиль для перевозки тел для кремации врезался в грузовик с полуприцепом, который, в свою очередь, столкнулся с легковым автомобилем. От удара крепления гробов ослабли, и несколько из них оказались на дороге. К счастью, в результате инцидента никто из участников дорожного движения не получил травм.

Реакция на происшествие

На место происшествия быстро прибыл другой грузовой автомобиль, который занялся перевозкой гробов обратно. Сотрудники Госавтоинспекции приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности на дороге и регулирования движения во время уборки проезжей части.

Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения правил транспортировки особых грузов и необходимость усиления контроля за состоянием транспортных средств, осуществляющих перевозку гробов. Он также напоминает о необходимости всегда быть готовыми к неожиданным ситуациям на дороге, сообщает v1.ru.

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