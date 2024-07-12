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Технологии метаверса и искусственного интеллекта для молодежи обсудили на сессии Волго-Вятского банка Сбербанка

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Волго-Вятский банк Сбербанка собрал экспертов в области медиатехнологий, событийного маркетинга и образования, которые рассказали, как искусственный интеллект (AI), помогает в создании контента и мероприятий для молодежи.

Приглашенные эксперты по работе с молодёжью из Агентства стратегических инициатив, Ассоциации волонтерских центров, ГУ Банка России, Росмолодежи, Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» обменялись опытом и мнениями о новом подходе в работе с подрастающим поколением.

Участники экспертной сессии сошлись во мнении, что большой интерес у молодежи вызывают технологичные мероприятия. А событийная индустрия – ключевая сфера для формирования культуры инноваций и привлечения молодежи к развитию региона.

Эксперты Сбера рассказали об опыте применения технологий VR/AR в квестах, для публичных концертов и перформансов на больших уличных и закрытых площадках. А также о том, как создавать цифровые аватары и метавселенные для общения с молодежью и настраивать их под актуальные задачи бизнеса или региона.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Чтобы говорить с молодежью на одном языке нужно использовать современные технологии. Сегодня молодое поколение лучше воспринимает контент через цифровых аватаров и метавселенные, а нейросети для многих уже стали частью рутинных процессов. В Сбере много решений на основе AI, которые мы используем не только для улучшения клиентского опыта и качества жизни в регионах, но и для общения с молодежью. Мы рады делиться опытом и сервисами со всеми, кто планирует их внедрение».

Илья Матрос, директор проектов Центра молодежных инициатив АСИ:
«Главная задача специалиста, работающего с молодежью или госслужащего, создающего возможности для будущих поколений, быстро реагировать на внедрение новых технологий. Центр молодежных инициатив АСИ готовит методические рекомендаций по вовлечению молодежи в социально-экономическое развитие региона. Мы видим, как много проектов Сбер делает для молодежи и в развитии искусственного интеллекта. Поэтому мы будем сотрудничать и обмениваться опытом».

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