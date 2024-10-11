Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ

ВТБ развивает собственную аналитическую платформу, реализованную на базе технологий Big Data. С ее помощью удалось внедрить реферальные продажи, которые помогли банку создавать наиболее персонализированные предложения для пользователей. А клиентам получать выгоду от рекомендаций продуктов банка своим друзьям и близким.



С помощью платформы больших данных удалось всего за 6 месяцев внедрить в банке реферальные продажи — инструмент взаимовыгодного сотрудничества между банком и клиентами. Реализованная система позволяет получать вознаграждение как клиентам рекомендовавшим, так и клиентам, принявшим предложение. Платформа обеспечивает расчёт выплат в автоматизированном режиме на основе данных по транзакционным оборотам, остаткам на счетах, зарплатным и пенсионным начислениям. Для участия достаточно одной минуты и трех простых шагов: открыть «ВТБ Онлайн» на любом устройстве, нажать на иконку «Подарок», выбрать продукт для рекомендации и поделиться ссылкой или промокодом любым удобным способом.

«За первую половину 2024 года технологическое решение помогло привлечь 200 тысяч новых клиентов, которые пришли по рекомендации, и оформить около 300 тысяч продуктов без инвестиций в рекламу и маркетинг. До конца года планируется выйти на 60 тысяч реферальных клиентов в месяц. Что позволит по итогам года собрать больше 400 тысяч новых клиентов. Уже реализовано привлечение на дебетовые и кредитные карты, зарплатные и пенсионные проекты, а также привлечение состоятельных клиентов. В дальнейшем банк планирует тиражировать реферальные механики на все ключевые продукты», — рассказал Алексей Мартьянов, руководитель департамента коммерческого привлечения, старший вице-президент ВТБ.

«Платформа анализа и обработки больших данных ВТБ реализована на российском решении Arenadata Hadoop и является одной из крупнейших в России: объем превышает шесть петабайт. Данные хранятся в геораспределенной архитектуре высокой надежности, а применение технологий Big Data позволило сократить стоимость их хранения в 15 раз», — отметил Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем, старший вице-президент ВТБ.

Аналитическая платформа Big Data банка ВТБ стала победителем национальной премии «Приоритет: Цифра – 2024» за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.