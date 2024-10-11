Новости России
· 16+ · Служба новостей

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ

ВТБ развивает собственную аналитическую платфор...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

ВТБ развивает собственную аналитическую платформу, реализованную на базе технологий Big Data. С ее помощью удалось внедрить реферальные продажи, которые помогли банку создавать наиболее персонализированные предложения для пользователей. А клиентам получать выгоду от рекомендаций продуктов банка своим друзьям и близким.

С помощью платформы больших данных удалось всего за 6 месяцев внедрить в банке реферальные продажи — инструмент взаимовыгодного сотрудничества между банком и клиентами. Реализованная система позволяет получать вознаграждение как клиентам рекомендовавшим, так и клиентам, принявшим предложение. Платформа обеспечивает расчёт выплат в автоматизированном режиме на основе данных по транзакционным оборотам, остаткам на счетах, зарплатным и пенсионным начислениям. Для участия достаточно одной минуты и трех простых шагов: открыть «ВТБ Онлайн» на любом устройстве, нажать на иконку «Подарок», выбрать продукт для рекомендации и поделиться ссылкой или промокодом любым удобным способом.

«За первую половину 2024 года технологическое решение помогло привлечь 200 тысяч новых клиентов, которые пришли по рекомендации, и оформить около 300 тысяч продуктов без инвестиций в рекламу и маркетинг. До конца года планируется выйти на 60 тысяч реферальных клиентов в месяц. Что позволит по итогам года собрать больше 400 тысяч новых клиентов. Уже реализовано привлечение на дебетовые и кредитные карты, зарплатные и пенсионные проекты, а также привлечение состоятельных клиентов. В дальнейшем банк планирует тиражировать реферальные механики на все ключевые продукты», — рассказал Алексей Мартьянов, руководитель департамента коммерческого привлечения, старший вице-президент ВТБ.

«Платформа анализа и обработки больших данных ВТБ реализована на российском решении Arenadata Hadoop и является одной из крупнейших в России: объем превышает шесть петабайт. Данные хранятся в геораспределенной архитектуре высокой надежности, а применение технологий Big Data позволило сократить стоимость их хранения в 15 раз», — отметил Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем, старший вице-президент ВТБ.

Аналитическая платформа Big Data банка ВТБ стала победителем национальной премии «Приоритет: Цифра – 2024» за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости России

день назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

вызов на дом травить тараканов цена

Новости Казани

10 часов назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

покос травы на участке в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Казани

день назад

В Казани старшеклассники тушат горящие контейнеры

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на дороге лежит ребенок

Новости Казани

день назад

В Казани автобус влетел в столб, чтобы не сбить девочку
Новости Татарстана
2 дня назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Благодаря блогу жительница РТ отдыхает с семьей...

Новости Казани

2 часа назад

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут выгнать мошенников из своего мобильного банка

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 12 октября пройдет ярмарка

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель
В Казани первый снег может выпасть уже с 20 окт...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани первый снег может выпасть уже с 20 октября

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане после ДТП с 2 автобусами возбуждено дело

Новости Казани

7 часов назад

Восстановленный после пожара Алафузовский театр начал работать

Новости Казани

7 часов назад

Бойцовый пес напал на ребенка в поселке Дербышки
ВТБ объединит близких в «Семейном банке»
Новости России
4 дня назад

ВТБ объединит близких в «Семейном банке»