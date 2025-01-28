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Тяжелые времена: Набиуллина обратилась ко всем в России, у кого есть вклады и кредиты

В 2024 году Центральный банк России принял реше...

vestnikstroy.ru

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В 2024 году Центральный банк России принял решение об ужесточении денежно-кредитной политики, что привело к увеличению ключевой ставки до 21% к концу года. Это было сделано для того, чтобы стабилизировать быстро растущую инфляцию, которая уже превысила ожидаемые 8-8,5% и, по прогнозам, будет расти в начале 2025 года.

Основные причины ужесточения политики

  • Контроль инфляции: Сдерживание роста цен было основной целью, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение экономической стабильности.
  • Рост государственных трат: Увеличение расходов и индексация коммунальных тарифов способствовали инфляционным тенденциям.
  • Предотвращение перегрева экономики: Необходимость охлаждения экономической активности стала очевидной для предотвращения её перегрева.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что без этих мер уровень инфляции мог бы достигнуть 30%.

Последствия для потребителей и вкладчиков

С ростом ключевой ставки стоимость заемных средств возросла, сильно повлияв на условия по ипотекам и потребительским кредитам, где процентные ставки теперь достигают 30-40% годовых. В то же время, ставки по депозитам также поднялись до 23-25%, что стало выгодно для вкладчиков.

Перспективы на будущее

Аналитики ожидают, что высокий уровень ключевой ставки сохранится до середины 2025 года, с потенциальным снижением до 17-18% к лету. Однако существует опасность, что слишком строгая политика может угнетать экономическое развитие. Поэтому кредитополучателям рекомендуется оформлять займы до дальнейшего повышения ставок, а вкладчикам — воспользоваться возможностью фиксировать высокие проценты по депозитам.

Итоги

Ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка стало ответом на инфляционные вызовы, однако это решение имеет и обратную сторону, затрагивая стоимость кредитования и возможности для сбережения. В ближайшее время Центробанк будет внимательно следить за экономическими показателями, чтобы адаптировать свои меры под текущие условия рынка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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