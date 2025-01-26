Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Тяжелые времена: Набиуллина обращается к россиянам, у которых есть вклады и кредиты

С декабря 2024 года Центральный банк России взя...

vestnikstroy.ru

Подписаться в Telegram

С декабря 2024 года Центральный банк России взял курс на значительное ужесточение денежно-кредитной политики, подняв ключевую процентную ставку до предельных 21% годовых. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, такие меры были приняты в ответ на растущую инфляцию, которая к концу года превысила все прогнозы, достигнув уровня 8–8,5%. Прогнозы указывают на дальнейший рост инфляции, достигающий пика в начале 2025 года, что обосновывает продолжение жёсткой политики.

Факторы ужесточения денежной политики:

  • Инфляционные процессы: Повышение стоимости жизни требует немедленного вмешательства для стабилизации ценовой ситуации.
  • Расширение бюджетных расходов: Увеличение расходов государства и повышение тарифов на коммунальные услуги стимулируют инфляцию.
  • Экономический перегрев: Быстрый рост экономики может привести к нестабильности без соответствующего регулирования.

Последствия для кредитования и сбережений:

  • Повышение стоимости займов: Вследствие увеличения ключевой ставки стоимость кредитов для населения и бизнеса значительно возросла, достигая 30-40% годовых по ипотекам и другим видам кредитования.
  • Преимущества для сберегателей: Ставки по вкладам достигли рекордных 23-25% годовых, что делает их привлекательными для инвестирования средств.

Прогнозы и рекомендации:

  • Дальнейшие тенденции: Аналитики предполагают, что ставка сохранится на высоком уровне в первом полугодии 2025 года, с потенциальным снижением до 17-18% к лету.
  • Риски слишком жёсткой политики: Эксперты предостерегают, что слишком строгие меры могут подавить экономическое развитие.

Советы экономическим агентам:

  • Заемщикам: Рекомендуется заключать кредитные договоры до дальнейшего увеличения ставок.
  • Вкладчикам: Целесообразно разместить денежные средства в долгосрочные вклады под высокий процент.
  • Инвесторам: Важно обратить внимание на динамичные инвестиционные инструменты, такие как облигации с переменным купоном.

Общий вывод:

Введение рекордной ключевой ставки Центральным банком является ответом на инфляционные вызовы, однако оно несёт как возможности для сберегающих, так и сложности для заемщиков. В ближайшие месяцы регулятор будет продолжать мониторинг экономической обстановки для адаптации своих стратегий в зависимости от изменений на финансовом рынке и общей экономической ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

сэс щелково официальный

Новости Казани

день назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

дизайн интерьера квартир цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Новости Казани

день назад

В Казани на улице Бехтерева полиция ждет саперов

Новости Татарстана

23 часа назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

18 часов назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Новости Татарстана

день назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году
Новости Казани
день назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

14 часов назад

Игрок ХК "Сибирь" за непристойный жест заплатит казанцам деньги

Интересное в Казани

день назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

Новости Казани

14 часов назад

В Казани 11-летняя циркачка упала с высоты и травмировалась

Новости Татарстана

20 часов назад

После свидания 19-летняя челнинка угнала и разбила машину любимого
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
20 часов назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане растет разрыв в заработных платах женщин и мужчин

Новости Татарстана

21 час назад

2 команды из Татарстана попали в высшую лигу КВН

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане домофоны будут оповещать об угрозе атаки БПЛА
Домклик назвал регионы с самым значительным сни...
Новости России
5 дней назад

Домклик назвал регионы с самым значительным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год