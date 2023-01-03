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"Тяжелейшее время": военные ВС РФ столкнулись с большой проблемой в Донбассе

"Тяжелейшее время": военные ВС РФ столкнулись с большой проблемой в Донбассе

Фото: novyefoto.ru

С наступлением зимы ситуация на фронте изменилась, российские военные рассказали, как морозы и степные ветра влияют на ход СВО, их цитирует РИА Новости.
Противостоять, по их словам, приходится не только ВСУ, но и "Генералу Морозу".

Многие ожидали, что из-за мороза ВСУ побегут с позиций, но украинские войска продолжают бои, и российским силам приходится сейчас тоже непросто.

Для эффективного ведения боевых действий сейчас нужно оружие, которое можно использовать зимой, теплая одежда, обувь. На данный момент обморожение ног - наиболее распространенная проблема, которая выводит бойцов из строя.

Среди российских бойцов популярны западные тактические ботинки с мембраной Gore-Tex. Но многим приходится довольствоваться отечественной обувью, и тогда в нее, если позволяет размер, вкладывают еще одну теплую стельку. Также бойцам необходимы теплые лыжные носки.

Особые условия сейчас и для оборудования траншей, а в тылу землянки защищают бревнами и от осколков, и для того, чтобы они были теплее.

Влияет мороз и на технику. Чтобы она функционировала нормально, необходимы специальные горюче-смазочные материалы (ГСМ) и специальные запасные части, инструмент и приспособления (ЗИП). Все это создает дополнительные проблемы для российских военных.

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