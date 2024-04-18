Татарстанским бизнесменам рассказали о трендах и последних экономических тенденциях

В Казани прошел бизнес-завтрак руководителей инвестиционного бизнеса Сбера с бенефициарами и топ-менеджерами компаний Татарстана. Эксперты Сбера представили бизнесменам республики макроэкономический обзор и поделились своим мнением о перспективах дальнейшего развития ситуации в экономике РФ, обсудили вопросы первичного размещения акций (IPO) и привлечения акционерного капитала для роста бизнеса.

Спикеры мероприятия отметили тренд по росту числа сделок IPO в России, рассказали о процессе подготовки к IPO и напомнили, что команда Сбера является несомненным лидером по организации IPO на российском фондовом рынке, приняв участие в 2022-2023 гг. во всех ключевых размещениях акций в России.

Руководитель Департамента инвестиционной деятельности Сбера Андрей Добрынин отметил, что в условиях ограниченного рынка акционерного капитала и высокого уровня ключевой ставки привлекательность прямых инвестиций (Private Equity) как инструмента финансирования деятельности компаний увеличивается, поскольку данный инструмент способен решить такие важные задачи, как покрытие недостатка собственного капитала и оптимизация структуры капитала.