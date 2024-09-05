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Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку

МТС, цифровая экосистема, первой среди российск...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, первой среди российских операторов совместно с Яндексом запустила функцию звонков через его умную колонку. Теперь абоненты МТС в Татарстане и других российских регионах смогут звонить со смарт-колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы.

Бесплатно подключить новую функцию абоненты МТС могут в приложении «Дом с Алисой»*. Для звонка через умную колонку достаточно произнести команду, и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок не будет отличаться от обычного телефонного вызова и тарифицируется в рамках текущего тарифного плана МТС. На экране телефона собеседника отобразится стандартный входящий звонок с номера абонента.

При поступлении входящего вызова виртуальный ассистент сообщит имя звонящего. Вызов будет поступать на колонку синхронно с мобильным телефоном, даже если он находится в беззвучном режиме или будет выключен. Принять входящий вызов можно также с помощью голосовой команды. Для удобства пользователям доступен режим «Не беспокоить», который можно настроить на определенные временные интервалы, в течение которых Станция не будет уведомлять о входящих.

«Опрос наших пользователей показал, что 72% абонентов МТС говорит по громкой связи в среднем 3 раза в день. Для них функцию привычной громкой связи теперь сможет выполнять умная колонка. «Алиса» для многих действительно стала помощником, который ответит на вопросы и «погуглит» за вас, поддержит беседу, запустит музыку или даже включит свет или пылесос. С учетом этого я уверен, что абоненты МТС в Татарстане оценят новую бесплатную функцию и начнут использовать свои колонки также и для разговоров с близкими», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

По данным МТС, с января по июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на Яндекс — с момента старта продаж первой Станции в конце 2018 года умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.

*на всех умных устройствах Яндекса, кроме Станции Дуо Макс и телевизоров под управлением YaOS и YaOS X. Новая функция доступна в России во всех регионах присутствия МТС, кроме Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, Республики Чувашия и Республики Мордовия.

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