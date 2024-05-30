Татарстанцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в ВШЭ

МТС, цифровая экосистема, открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы – обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе. Татарстанцы могут стать студентами нового направления по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига». Прием документов продлится с 19 июня по 25 июля.

При отборе также рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования. Программа предоставляет 30 бесплатных мест для обучения, Финансирование со стороны экосистемы покрывает 100% стоимости обучения.

Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Она будет включать в себя широкий спектр дисциплин, позволяющих получить глубокие знания в областях ИИ, а также необходимый фундамент для исследовательской и предпринимательской деятельности. Магистратура будет длиться два года, в течение которых студентов обучать ключевым дисциплинам: машинному обучению, основам обучения с подкреплением, теории алгоритмов ИИ, большим языковым моделям и другим. Кроме того, студенты узнают основы предпринимательства, продуктовых исследований, управления проектами и стратегического планирования.

Преподавательский состав магистратуры будет состоять из ведущих специалистов факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудников цифровой экосистемы.