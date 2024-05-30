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Татарстанцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в ВШЭ

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МТС, цифровая экосистема, открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы – обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе. Татарстанцы могут стать студентами нового направления по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига». Прием документов продлится с 19 июня по 25 июля.

При отборе также рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования. Программа предоставляет 30 бесплатных мест для обучения, Финансирование со стороны экосистемы покрывает 100% стоимости обучения.

Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Она будет включать в себя широкий спектр дисциплин, позволяющих получить глубокие знания в областях ИИ, а также необходимый фундамент для исследовательской и предпринимательской деятельности. Магистратура будет длиться два года, в течение которых студентов обучать ключевым дисциплинам: машинному обучению, основам обучения с подкреплением, теории алгоритмов ИИ, большим языковым моделям и другим. Кроме того, студенты узнают основы предпринимательства, продуктовых исследований, управления проектами и стратегического планирования.

Преподавательский состав магистратуры будет состоять из ведущих специалистов факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудников цифровой экосистемы.

«Татарстан славится кадрами, к тому же здесь активное и сильное ИТ-сообщество, которое мотивирует учиться и развиваться. В республике множество возможностей для грамотных и амбициозных айтишников, регион постоянно реализует различные пилотные проекты, в том числе в области ИТ, здесь «прописано» множество федеральных ИТ-компаний. Поэтому знания, полученные на нашей новой образовательной программе, будут востребованы и студенты смогут применить их как в научной, так и в коммерческой сферах. Эксперты поделятся реальными практическими кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных», — рассказал Марат Кабанов, директор МТС в Татарстане.

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