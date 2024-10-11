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Татарстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества с «подарочными SIM-картами»

В последнее время мошенники все чаще используют...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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В последнее время мошенники все чаще используют новые схемы для обмана граждан. Одной из таких схем является мошенничество с «подарочной» сим-картой. Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал, как работает эта схема и как не стать жертвой мошенников, сообщает ТАСС.

Мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками мобильного оператора. Они сообщают, что на имя абонента была открыта «подарочная» сим-карта, на которой, по их словам, якобы уже имеется сумма, например, 450 рублей. Они заверяют, что, если абонент не нуждается в данной сим-карте, её можно закрыть, а деньги – вывести на свой банковский счет.

Для того, чтобы получить деньги, мошенники просят предоставить личные данные: ФИО, номер паспорта, данные банковской карты и т. д. Они могут также попросить установить приложение для удаленного доступа или передать код, который приходит в смс. А если не выполнить указанные действия сразу, то деньги будут потеряны.

После получения всех необходимых данных и доступа к аккаунту, мошенники могут быстро вывести все деньги со счета жертвы или использовать данные для дальнейших махинаций.

Чтобы защитить себя, не нужно передавать свои личные данные (номер паспорта, данные банковских карт, коды и пароли) посторонним лицам, сотрудники call-центра не запрашивают подобную информацию. Лучше всего перезвонить по официальному телефону компании, чтобы удостовериться, что разговор был не с мошенником.

Также рекомендуем регулярно проверять свои банковские счета и счета мобильного оператора на предмет подозрительных операций и попыток входа.

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