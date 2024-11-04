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Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены отправится работать

Заместитель руководителя председателя Правитель...

dp.ru

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Заместитель руководителя председателя Правительства РФ Татьяна Голикова не так давно выступала в Москве. В рамках своего выступления она поделилась тем, как происходит внедрение реформы пенсионного возраста, которую запустили еще пять лет назад, в 2019 году. Как оказалось, один из значимых результатов - это создание более трех миллионов рабочих мест. Помимо того, возрос уровень участия граждан пожилого возраста в экономической жизни страны.

Как следует из официальной статистики, 60% пенсионеров на данный момент продолжают работать. Каждый из них вносит определенный вклад в экономику всей страны. Помимо того, такие изменения привели к увеличению занятости и среди граждан, возраст которых от 40 до 54 лет. К концу прошлого года показатели уже достигли рекордных показателей в 93%.

Это не только дало возможность старшему поколению улучшить свои финансовые условия, но и позволило им оставаться активными участниками общества, обеспечивая передачу ценных знаний и навыков молодежи. Сочетание работы и пенсии стало эффективным способом для многих пожилых россиян адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Голикова также выделила важность образовательных программ для пенсионеров, которые необходимы для поддержания их профессиональной активности и адаптации к новым условиям рыночной экономики. С особенным упором на информационные технологии, такие программы обучения помогают сохранять востребованность и конкурентоспособность старшего поколения на рынке труда.

Пенсионная реформа принесла значительные положительные изменения в экономику России, мобилизуя трудовой потенциал пожилых. Увеличение пенсионного возраста открыло для многих возможность не только улучшить свое финансовое состояние, но и способствовать устойчивому развитию общества. Активное участие пожилых в трудовой деятельности не только повышает их благосостояние, но и способствует укреплению экономической стабильности страны.

Таким образом, пенсионная реформа 2019 года оказала значимое воздействие на уровень занятости пожилых людей и общее увеличение рабочих мест в России, доказывая, что продолжение поддержки через образовательные инициативы и интеграция в рабочую сферу способствуют как экономическому, так и социальному прогрессу.

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