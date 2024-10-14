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Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены отправиться на работать

Татьяна Голикова, заместитель председателя прав...

dp.ru

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Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации, представила обновленные данные о последствиях пенсионной реформы, введенной в 2019 году. Основной успех реформы заключается в создании трех миллионов новых рабочих мест и активизации рабочей деятельности среди пожилого населения.

Основные достижения после реформы

Пенсионная реформа, которая включала поэтапное увеличение пенсионного возраста, значительно повлияла на трудовую активность населения. Отмечается, что 60% пенсионеров продолжают работать, значимо влияя на экономическое развитие страны.

Воздействие на уровень занятости

В концу прошлого, 2023, года, сильно возросла трудовая активность в такой возрастной группе как 40-54. Рост активности был замечен на 93%. Это свидетельствует о положительном влиянии реформы на стимулирование трудоустройства пожилых граждан и общем увеличении занятости.

Поддержка старшего поколения на рынке труда

Голикова также подчеркнула значимость образовательных программ, направленных на помощь пожилым в адаптации к новым профессиональным реалиям. Обучение и повышение квалификации особенно важны в динамично развивающихся отраслях, таких как IT.

Экономический и социальный эффект от реформы

Повышение пенсионного возраста способствовало не только улучшению финансового положения пожилых граждан, но и обеспечило более стабильное развитие общества. Включение пенсионеров в трудовой процесс повышает их материальное благосостояние и способствует укреплению экономики.

Заключение

Реформа пенсионной системы 2019 года показала свою эффективность в повышении занятости среди пожилого населения России и увеличении количества рабочих мест. Непрерывная поддержка и развитие образовательных инициатив для пенсионеров значительно улучшают как экономическую, так и социальную стабильность в стране.

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