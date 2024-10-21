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Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». С этого момента миллионы пенсионеров будут вынуждены пойти работать

Татьяна Голикова, заместитель председателя прав...

dp.ru

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Обновленную информацию о том, как реформа пенсионного возраста повлияла на жизнь граждан, предоставила Татьяна Голикова. Она рассказала, что с 2019 года отмечаются очень положительные изменения в экономике и социальной структуре страны.

Реформа пенсионного возраста оказалась мощным стимулом для российской экономики, создав около 3 миллионов новых рабочих мест. Особенно заметно это повлияло на вовлечение в трудовую деятельность пожилых граждан, из которых 60% продолжают работать, значительно укрепляя экономическую активность страны.

В возрастной категории 40–54 года занятость достигла рекордных 93%, что свидетельствует о высокой трудовой активности населения благодаря постепенному повышению пенсионного возраста. Эти меры не только помогли старшему поколению оставаться в рабочем ритме, но и способствовали общему снижению безработицы.

Татьяна Голикова также акцентировала внимание на важности программ, которые обеспечат пожилых людей образованием, что позволяет им адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда, осваивать новые навыки, особенно в области информационных технологий, что повышает их конкурентоспособность и способствует долгосрочной занятости.

Все эти действия - часть стратегии устойчивого развития России, улучшая финансовое положение пенсионеров и способствуя экономическому росту. Вовлечение пенсионеров в трудовую деятельность не только улучшает их материальное благосостояние, но и укрепляет социальную стабильность, способствуя передаче опыта младшим поколениям.

Пенсионная реформа 2019 года продемонстрировала свою эффективность, подтверждая, что грамотная политика может привести к значительным положительным изменениям в жизни общества. Поддержка пенсионеров через образовательные инициативы и активное вовлечение их в экономику является важным шагом к созданию сильного и процветающего государства.

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