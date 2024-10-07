Татьяна Голикова: "Они все останутся без пенсии, предупреждаю". Отныне миллионы пенсионеров будут вынуждены выйти на работу

В результате увеличения пенсионного возраста по всей стране стало расти и количество занятых среди пожилого населения. По словам Татьяны Голиковой, эта мера привела к созданию почти трех миллионов новых рабочих мест. После реформы около 60% пожилых граждан продолжающих свою профессиональную деятельность.

Как отдельно отметила Татьяна Голика, особо значение на сегодняшний день имеет разработка программ, которые позволят произвести интеграцию пожилых россиян в рабочий процесс. Так у них будет возможность не просто продолжать работать, но и полностью реализовать свой потенциал. Уровень занятости в России среди лиц в возрасте от 40 до 54 лет сейчас рекордный - достигает 93%.

Эксперты отмечают, что большинство пенсионеров выбирают возвращение на работу после официального ухода на пенсию, что свидетельствует о их желании оставаться активными, улучшать свое финансовое положение и делиться опытом с молодежью.

Заметно, что самозанятые лица предпенсионного возраста часто более активны на рынке труда по сравнению с молодежью. Количество вакансий для старшего поколения значительно увеличилось на протяжении последнего года, особенно в сфере информационных технологий, где число предложений выросло в 2,8 раза.

Эта тенденция подтверждает, что в условиях современной экономики пенсионеры не только способны поддерживать высокий уровень активности, но и являются важными участниками рынка труда, ценными за свои знания и опыт, сообщает Газета.ру.