Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Отныне миллионы пенсионеров будут вынуждены пойти работать

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова обозначила значимые итоги внедренной в 2019 году пенсионной реформы. Одним из заметных результатов стало создание трех миллионов новых рабочих мест, что существенно усилило вклад старшего поколения в экономическую активность страны.

По последним данным, более 60% пенсионеров продолжают работать, что поддерживает экономическую динамику России. Примечательно, что в возрастной категории от 40 до 54 лет уровень занятости к концу 2023 года достиг высоких 93%, подтверждая эффективность мероприятий, направленных на стимуляцию трудовой активности пожилых.

Голикова акцентировала внимание на том, что продолжение карьеры пенсионерами является важным не только с финансовой точки зрения, но и как средство поддержания их социальной активности и взаимодействия с молодежью. Многие пожилые люди совмещают работу и получение пенсии, что помогает им адаптироваться к новым социально-экономическим условиям.

Также важной составляющей реформы стали образовательные программы для повышения квалификации старшего поколения, что способствует их адаптации к современным требованиям рынка труда, особенно в таких динамично развивающихся областях, как IT-технологии. Это обеспечивает пенсионерам возможность оставаться конкурентоспособными и востребованными на рынке.

Результаты реформы пенсионной системы показали свою эффективность, значительно улучшив экономическое положение пенсионеров и способствуя общему устойчивому развитию общества. Поддержка старшего поколения через образовательные проекты и их активное участие в трудовой жизни страны продолжает оказывать благотворное влияние на социальное благополучие и экономический прогресс России.