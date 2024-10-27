Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, я предупредила». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены пойти работать

Татьяна Голикова, заместитель председателя росс...

1prime.ru

Подписаться в Telegram

Татьяна Голикова. как заместитель председателя правительства РФ, выступила с последними результатами, которые связаны с пенсионной реформой, проводимой еще в 2019 году. Она обратила внимание на то, что сейчас наблюдается внушительный прирост по занятости, ее увелечение среди представителей старшего поколения.

Повышение Занятости и Новые Рабочие Места

С момента введения реформы создано более 3 миллионов новых рабочих мест, и почти 60% пенсионеров остаются в рабочей силе. Это свидетельствует о значительном повышении экономической активности среди лиц старшего возраста.

Пенсионеры Продолжают Работать

Работающие пенсионеры не только улучшают своё финансовое состояние, но и продолжают быть активными участниками общества, внося вклад в передачу опыта младшим коллегам. Программы обучения и повышения квалификации помогают адаптировать их к современным реалиям профессиональной среды, особенно в таких быстро меняющихся отраслях, как IT.

Эта реформа не только активизировала старшее поколение на рынке труда, но и способствовала улучшению экономической стабильности России. Продолжение трудовой деятельности пожилыми гражданами помогает не только улучшить их личное благосостояние, но и способствует устойчивому развитию общества в целом.

Инициативы по Обучению

Голикова также акцентировала внимание на значении образовательных инициатив, которые обеспечивают необходимые ресурсы для освоения новых профессий и навыков, поддерживая конкурентоспособность пенсионеров на рынке труда.

Пенсионная реформа 2019 года показала свою эффективность через увеличение числа рабочих мест и высокий уровень занятости среди пожилых граждан. Продолжение поддержки этой демографической группы через образовательные программы и интеграция в трудовой процесс ключевы для поддержания экономической стабильности и социального благополучия нации

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Интересное в Казани

день назад

Как развиваться в условиях кризиса: основательница строительной компании из Казани делится советами – простыми и не очень

компания по устранению пожав

Новости Татарстана

18 часов назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Интересное в Казани

2 дня назад

Льготные программы уходят, цены растут: стоит ли сейчас покупать недвижимость в Казани или лучше подождать?

установить автосигнализацию в Краснодаре

Новости Казани

19 часов назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Казани

день назад

В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань

Новости Татарстана

час назад

Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой

Новости Казани

22 часа назад

На Западе назвали саммит БРИКС успехом Путина

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане ожидается дождь со снегом и +7 градусов
Новости Казани
3 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Татарстана

17 часов назад

Глава Татарстана Минниханов оценил саммит БРИКС в Казани

Новости России

день назад

Почти две трети жителей Поволжья в 2024 году столкнулись с телефонными мошенниками

Новости Казани

19 часов назад

На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 млрд рублей

Новости Казани

19 часов назад

В Казани сотрудники Росгвардии проверили 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС
В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет...
Новости Татарстана
23 часа назад

В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет дождь

Новости Казани

19 часов назад

Работали круглосуточно: в Казани гостей саммита БРИКС встречали 55 моделей

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

Новости Казани

23 часа назад

На купюре БРИКС изобразят животных для саммита 2025 года
Это не обязательно делать самостоятельно: показ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь