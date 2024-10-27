Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, я предупредила». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены пойти работать

Татьяна Голикова. как заместитель председателя правительства РФ, выступила с последними результатами, которые связаны с пенсионной реформой, проводимой еще в 2019 году. Она обратила внимание на то, что сейчас наблюдается внушительный прирост по занятости, ее увелечение среди представителей старшего поколения.

Повышение Занятости и Новые Рабочие Места

С момента введения реформы создано более 3 миллионов новых рабочих мест, и почти 60% пенсионеров остаются в рабочей силе. Это свидетельствует о значительном повышении экономической активности среди лиц старшего возраста.

Пенсионеры Продолжают Работать

Работающие пенсионеры не только улучшают своё финансовое состояние, но и продолжают быть активными участниками общества, внося вклад в передачу опыта младшим коллегам. Программы обучения и повышения квалификации помогают адаптировать их к современным реалиям профессиональной среды, особенно в таких быстро меняющихся отраслях, как IT.

Эта реформа не только активизировала старшее поколение на рынке труда, но и способствовала улучшению экономической стабильности России. Продолжение трудовой деятельности пожилыми гражданами помогает не только улучшить их личное благосостояние, но и способствует устойчивому развитию общества в целом.

Инициативы по Обучению

Голикова также акцентировала внимание на значении образовательных инициатив, которые обеспечивают необходимые ресурсы для освоения новых профессий и навыков, поддерживая конкурентоспособность пенсионеров на рынке труда.

Пенсионная реформа 2019 года показала свою эффективность через увеличение числа рабочих мест и высокий уровень занятости среди пожилых граждан. Продолжение поддержки этой демографической группы через образовательные программы и интеграция в трудовой процесс ключевы для поддержания экономической стабильности и социального благополучия нации