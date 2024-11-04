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Тарасова обозначила лидера мирового фигурного катания

На втором этапе Гран-при России по фигурному ка...

sputniknews.ru

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На втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани вспыхнула новая звезда — 17-летняя Аделия Петросян, ученица известной тренера Этери Тутберидзе. Выдающееся выступление молодой фигуристки не только привлекло внимание зрителей, но и вызвало восхищение у профессионалов индустрии.

Прорыв Петросян: тройной аксель в короткой программе

Аделия Петросян стала первой фигуристкой, успешно исполнившей тройной аксель в короткой программе на текущем сезоне, что само по себе является значимым достижением. Этот труднейший прыжок помог ей набрать впечатляющие 85,67 балла и выйти в лидеры соревнований. Вероника Яметова, занявшая второе место, отстает более чем на 10 баллов с результатом 74,40, а Софья Важнова закрепилась на третьей позиции с 68,30 баллами.

Отклики и оценки

Заслуженный тренер России, Татьяна Тарасова, высоко оценила выступление Петросян. «Все девушки сегодня катались довольно прилично, но Петросян каталась особенно», — подчеркнула Тарасова. Эти слова знаменитого тренера подтверждают, что Аделия действительно впечатлила всех своим мастерством и техникой.

Личные вызовы и достижения

Аделия Петросян не скрывает, что спорт для неё — это не только победы, но и серьезные испытания. Ранее она признавалась, что подвержена эмоциональным качелям, которые могут значительно влиять на её выступления. Тем не менее, несмотря на вспыльчивость и чувствительность к неудачам, в прошлом сезоне Петросян удалось завоевать титул чемпиона России и победить в финале национального Гран-при.

Будущее фигуристки

Учитывая её недавние успехи и растущее мастерство, Аделия Петросян уже рассматривается как одна из ярких звезд российского фигурного катания. Её дальнейшая карьера обещает быть насыщенной и интересной, а поддержка таких легенд спорта, как Татьяна Тарасова, только добавляет уверенности в её будущих достижениях.

Это выступление и всё, что его окружает, несомненно, заставляет ожидать от Петросян ещё более заметных успехов на ледовых аренах мира.

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