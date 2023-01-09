Танкисты ВС РФ вместе с боевой машиной "прикинулись мертвыми" и заманили целый отряд ВСУ в засаду

Российский танкист рассказал, как экипаж и боевая машина пошли на военную хитрость, притворившись мертвыми, чтобы заманить в засаду целое подразделение ВСУ. Историю рассказывает Минобороны РФ.

Офицер рассказал, что ВСУ два часа вели огонь из артиллерии, РСЗО и минометов по блокпосту ВС РФ в Житомирской области. Российские танкисты решили имитировать свою смерть. Они бросили под танк дымовые шашки, чтобы боевая машина показалась врагу подбитой. А сами затаились.

Укровоины прекратили обстрел, поверив в увиденное.

Когда ВСУ пошли в атаку на блокпост, российский танк внезапно "ожил" и открыл огонь. В результате были уничтожены несколько украинских танков, другая бронетехника и живая сила.