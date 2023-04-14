Медики назвали несколько ярких признаков приближения смерти человека

Врачи назвали несколько визуальных признаков, говорящих о том, что к человеку приближается смерть. Об этом пишет "Газета.ру". По мнению специалистов, кожа человека перед смертью становится словно "мраморной", дыхание - более частым, ему почти постоянно хочется спать.

Эти признаки медики используют для оценки состояния пациентов хосписов.

Реаниматолог Артем Луговой считает еще одним признаком изменение сознания.

"Если человек перестает отвечать на вопросы, реагирует лишь на болевые раздражения или только если его сильно растолкать, а потом все равно быстро засыпает, то это очень плохой прогностический признак", — сказал он.

К признакам приближения смерти Луговой отнес холодный пот, липкость кожных покровов, посинение губ и кончиков пальцев. Зрачки человека становятся шире.

При этом, говорят врачи, часто данные признаки становятся заметны за 10-15 дней до смерти пациента.