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«Там вода и сплошные антибиотики»: Роскачество обнародовало худшего производителя филе цыпленка. Не вздумайте брать

Российские покупатели всё чаще уделяют внимание...

championat.com

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Российские покупатели всё чаще уделяют внимание качеству продуктов, особенно мясных изделий. Однако даже у известных брендов могут быть скрытые проблемы.

Недавнее исследование Роскачества куриного филе выявило серьёзные нарушения, которые поставили под сомнение безопасность некоторых товаров, сообщает ProGorod62.ru.

Недостатки куриного филе «Мираторг»

Среди образцов, представленных на экспертизу, куриное филе без кожи бренда «Мираторг» оказалось одним из худших. В нём были обнаружены запрещённые вещества, такие как антибиотики и хлороформ. Эти компоненты недопустимы в пищевой промышленности, поскольку могут нанести вред здоровью потребителей.

Ещё одной проблемой стало быстрое портение продукции. Несмотря на указанные сроки годности, мясо от этого производителя теряет свежесть раньше, чем аналогичные товары других брендов, что вызывает дополнительные сомнения.

Кроме того, упаковка филе вызвала критику экспертов. Хотя маркировка формально соответствует нормам, недостаточная информативность данных на этикетке может ввести потребителей в заблуждение.

Мнения покупателей

Отзывы о курином филе «Мираторг» расходятся. Одни покупатели хвалят его за вкус и свежесть, другие жалуются на несоответствие заявленных характеристик и быструю порчу продукта. Такие противоречия подчёркивают необходимость независимых исследований, которые помогают объективно оценить качество товаров.

Итоги исследования: «чёрный список» производителей

По результатам проверки Роскачество составило перечень брендов, продукция которых вызвала сомнения. В этот «чёрный список» попали компании, нарушившие технологические стандарты и использующие запрещённые ингредиенты.

Эксперты подчёркивают, что публикация подобных данных служит предупреждением для покупателей и сигналом для производителей о необходимости улучшения качества и соблюдения норм безопасности.

Рекомендации для потребителей

Чтобы избежать покупки низкокачественной продукции, следуйте этим рекомендациям:

  • Изучайте состав. Обратите внимание на наличие запрещённых веществ, консервантов или антибиотиков.
  • Проверяйте маркировку. Убедитесь, что все данные о составе, сроках годности и условиях хранения указаны корректно.
  • Оцените внешний вид. Свежая курица должна иметь естественный цвет и отсутствие посторонних запахов.
  • Руководствуйтесь проверенными данными. Независимые исследования, такие как экспертизы Роскачества, помогут сделать осознанный выбор.

Почему это важно?

Выбор качественного куриного филе — это забота не только о здоровье, но и о рынке в целом. Чем больше покупателей будет отдавать предпочтение безопасным продуктам, тем быстрее производители начнут повышать стандарты качества.

Результаты исследования Роскачества показали, что популярность бренда не гарантирует качества продукции. Осознанный подход к выбору продуктов питания поможет обезопасить здоровье и стимулирует производителей к более строгому соблюдению стандартов.

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