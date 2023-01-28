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"Там слоеный пирог": российский полковник рассказал, что укровоины засели по высоткам Угледара

"Там слоеный пирог": российский полковник рассказал, что укровоины засели по высоткам Угледара

Фото: военное дело

Полковник в запасе Анатолий Матвийчук заявил, что командование ВС РФ отказалось от лобовых атак, дабы избежать больших потерь в Угледаре. Смена тактики тут - острая и понятная необходимость, считает Матвийчук.

"Со стороны противника сейчас на этом участке от 8 до 10 тысяч человек. Несколько бригад засели в городской постройке. Но до сих пор точно неизвестно, откуда и в каком количестве были переброшены резервы. Потому что Залужный бросал туда все, что только было под рукой. После освобождения Соледара он не может допустить того, чтобы и Угледар перешел под наш контроль", - отметил полковник.

На текущий момент российская армия старается окружить укрепленный район противника с правой и левой стороны. А высотки представляют собой "слоеный пирог", в котором плотно засели боевики.

Освобождение Угледара откроет для российских войск путь к Краматорску.

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