В Роскачестве рассказали, где точно не нужно бронировать отели для отдыха

Эксперты Роскачества проанализировали приложения для бронирования отелей по поручению Роскомнадзора. В России такой вид услуг сейчас весьма востребован, 43% россиян бронируют отели примерно раз в полгода для отдыха в 83%, еще в 15% случаев отели стараются забронировать для комфортного размещения в командировке.

После начала СВО из России ушли такие популярные сервисы как Booking.com и Airbnb. Отечественные агрегаторы и китайский Trip.com нишу заполнили, но так ли все радужно?

10 самых популярных сервисов в преддверии отпусков россиян протестировали в Роскачестве, чтобы понять, какой из них в больше мере оптимален для бронирования отелей в РФ в 2023 году.

Исследовали сервисы по 192 критериям. За каждый исполненный назначали балл. А также учли анализ отзывов реальных пользователей и мнение экспертов туристической и гостиничной отраслей.

Учитывали удобство пользования, безопасность личных данных пользователей, возможность возврата средств при отмене поездки.

ТОП-3 самых функциональных сервисов выглядит так:

Trip.com

Ostrovok.ru

101Hotels.com.

Сервис, который дает возможность наибольших вариантов фильтрафии по критериям от цены до меню в ресторане и типа номера в отеле, - Ostrovok.ru.

А для ранней регистрации заезда в большей мере подходит сервис Trip.com.

Что касается самой процедуры бронирования, то эксперты Роскачества установили, что более простым оно является у Trip.com и 101Hotels.com.

Нередко сервисы вводят туристов в заблуждение относительно цен и скидок. Так, неверные скидки указывают периодически на Ostrovok.ru и OneTwoTrip. Процентное значение в приложениях завышено. На деле цена может оказать вдвое выше.

Но в целом все 10 приложений показали хорошие результаты, а потому россиянам имеет смысл выбирать сервис по личным предпочтениям. Критических уязвимостей и опасности для пользователей эксперты не обнаружили.

По общему баллу в исследовании лучшими стали:

Яндекс Путешествия – 4,48

Ostrovok.ru – 4,46

Trip.com – 4,41.

Они работают на Андроид. Если говорить об iOS, тут лучшие сервисы: