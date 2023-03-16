"Там научат Родину любить": не вставший во время российского гимна районный депутат получил повестку в военкомат
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Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна РФ, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике. Сообщается, что народного избранника просят прибыть для сверки военного учета.
Депутат районного собрания от КПРФ Александр Лепендин в феврале стал героем большого скандала, оставшись сидеть, когда все встали во время гимна России.
Он пояснил, что не встал из-за боли в ногах после тренировки, пишет РИА Новости.