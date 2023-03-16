"Там научат Родину любить": не вставший во время российского гимна районный депутат получил повестку в военкомат

Не вставший во время гимна районный депутат под Калугой получил повестку в военкомат

Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна РФ, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике. Сообщается, что народного избранника просят прибыть для сверки военного учета.

Депутат районного собрания от КПРФ Александр Лепендин в феврале стал героем большого скандала, оставшись сидеть, когда все встали во время гимна России.

Он пояснил, что не встал из-за боли в ногах после тренировки, пишет РИА Новости.