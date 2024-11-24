Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Там дешевле чем в Краснодарском крае и любят русских: на этот золотой курорт будут отправляться в декабре

С наступлением зимы многие россияне начинают ис...

independent.co.uk

Подписаться в Telegram

С наступлением зимы многие россияне начинают искать идеальное место для отдыха, где можно было бы не только насладиться красотами природы, но и существенно сэкономить. Один из таких курортов, который становится всё более популярным среди россиян, находится за пределами известного Краснодарского края и предлагает зимний отдых по более привлекательным ценам. И это Тайланд.

Этот курорт, известный своими живописными пейзажами и богатой культурной программой, стал настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт и теплое отношение местных жителей к российским туристам. Неудивительно, что многие уже планируют свою поездку туда на декабрь.

Кроме доступных цен на проживание и питание, Тайланд предлагает множество развлечений и активностей, которые могут удовлетворить любой вкус: от зимних видов спорта до спа-процедур и экскурсий по местным достопримечательностям. Здесь каждый найдет что-то для себя, будь то активный отдых на свежем воздухе или расслабляющие дни в уютных кафе.

Теплый прием, который оказывают местные жители россиянам, делает этот курорт особенно привлекательным. Гостеприимство и дружелюбие, с которым здесь встречают туристов из России, создают ощущение домашней атмосферы и комфорта.

Этот золотой курорт – идеальное место для тех, кто ищет качественный, но доступный отдых в зимний период. Планирование поездки заранее поможет получить лучшие предложения и гарантировать незабываемый отдых в одном из самых гостеприимных уголков для россиян

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Новости Татарстана

9 часов назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

удаление грибка на стенах в квартире

Новости Казани

день назад

Появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

работа промоутером в Ростове-на-Дону

Новости Казани

10 часов назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Казани

день назад

БИЗНЕС Online: в Казани могут построить еще 3 платные дороги

Новости Казани

день назад

Минтруда Зарипова назвала самые востребованные профессии в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Алексеевском районе 21-летний водитель Audi погиб после съезда в кювет
Новости Татарстана
день назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

25 минут назад

В Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани «Горводзеленхоз» арендует тракторы и бульдозеры за 105 млн рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Казани

3 часа назад

23 ноября на территории Казани произошло 139 ДТП
Жители Казани готовы потратить 17 тысяч рублей ...
Новости Казани
3 часа назад

Жители Казани готовы потратить 17 тысяч рублей на покупку новогодних подарков

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане сохранится аномальное тепло до середины следующей недели

Новости Татарстана

5 часов назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Казани

5 часов назад

«Динамо-Ак Барс» выиграло первый кубковый полуфинал в Калининграде
ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых ...
Важное в РТ
5 дней назад

ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых офисов