Новости России
· Служба новостей

Там даже есть мясо краба: специалисты Роскачества назвали лучшие бренды крабовых палочек

Там даже есть мясо краба: специалисты Роскачества назвали лучшие бренды крабовых палочек

Фото: открытые источники

В крабовых палочках, как известно, нет крабов. Данное сырье дорогостоящее, а потому крабовые палочки делают из сурими - смеси фарша рыб белых сортов. Но при исследовании крабовых палочек эксперты Роскачества внезапно обнаружили среди данной группы товаров отдельные бренды, в которых, как выяснилось, есть настоящее мясо краба!

Из 30 взятых на исследование марок, которые представлены в магазинах РФ, обнаружили крабовое мясо в четырех. Эксперты считают, что добавление натурального крабового мяса усиливает вкус палочек, делает их особенно вкусными.

Ни в одном из 30 образцов грубых нарушений или опасных примесей, справедливости ради, не нашли. Но лидерами все-таки стали только четыре бренда - это "Лента", Columbus, Horeca Select, Vici "Приорити" и Vici "С мясом натурального краба".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Летние школьные каникулы сократятся: школьникам приготовили неприятный сюрприз

Новости России

день назад

«От 18 до 60 лет»: стало известно, кого могут отправить в зону СВО

выведение тараканов в квартире цена москва

Новости России

11 часов назад

Официально: после закона о повестках в Кремле наконец четко объяснили, будет ли в РФ вторая волна мобилизации

Редакция помогает

3 дня назад

Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету

курсы наращивания ногтей в Ростове-на-Дону

Новости России

3 часа назад

«Одна пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Новости России

день назад

Смело берите, там нет пальмы: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада

Новости Казани

5 часов назад

Передается даже по вентиляции: инфекционист из Казани рассказал, чем опасна корь и грядет ли в России новая пандемия

Новости России

день назад

До 2 млн человек: военком раскрыл, за счет кого пополнят армию РФ
Новости Казани
15 часов назад

"Цены подняли, а вольеры пустые": на сколько подорожали билеты в казанский зооботсад и когда привезут жирафа и слона

"Цены подняли, а вольеры пустые": на сколько подорожали билеты в казанский зооботсад и когда привезут жирафа и слона

Новости России

час назад

Приходить 14 тысяч будет ежемесячно 5 числа: стало известно о выплатах молодым семьям

Новости России

час назад

«Идеальный вариант объявить об окончании СВО»: глава ЧВК «Вагнер» прокомментировал, когда может закончиться спецоперация

Новости России

3 часа назад

Там даже есть мясо краба: специалисты Роскачества назвали лучшие бренды крабовых палочек

Новости Казани

8 часов назад

В Татарстане у подростка нашли полкило мефедрона
К финалу Кубка Гагарина мошенники начали продавать фальшивые билеты на матчи "Ак Барса"
Новости Казани
8 часов назад

К финалу Кубка Гагарина мошенники начали продавать фальшивые билеты на матчи "Ак Барса"

Новости Казани

8 часов назад

В Татарстане отменили традиционную первомайскую демонстрацию, но предложили жителям республики альтернативу

Новости Казани

8 часов назад

В Казани мужчина придумал и создал автомат по продаже горячих пельменей

Новости России

10 часов назад

"Бессмертный полк" отменили, зато разрешили водителям без риска быть оштрафованными разместить портреты ветеранов на автомобилях
“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов
Интересное
5 дней назад

“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов