В крабовых палочках, как известно, нет крабов. Данное сырье дорогостоящее, а потому крабовые палочки делают из сурими - смеси фарша рыб белых сортов. Но при исследовании крабовых палочек эксперты Роскачества внезапно обнаружили среди данной группы товаров отдельные бренды, в которых, как выяснилось, есть настоящее мясо краба!

Из 30 взятых на исследование марок, которые представлены в магазинах РФ, обнаружили крабовое мясо в четырех. Эксперты считают, что добавление натурального крабового мяса усиливает вкус палочек, делает их особенно вкусными.

Ни в одном из 30 образцов грубых нарушений или опасных примесей, справедливости ради, не нашли. Но лидерами все-таки стали только четыре бренда - это "Лента", Columbus, Horeca Select, Vici "Приорити" и Vici "С мясом натурального краба".