"Там был один солдат, из Татарстана": доброволец ДНР рассказал, как "Азов"* применяет излюбленный метод пыток ЦРУ к россиянам из старых российских регионов

Доброволец ДНР: боевики "Азова"* используют излюбленный ЦРУ метод пыток

Вернувшийся по обмену из украинского плена доброволец ДНР рассказал о методах пыток бойцов запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. По словам мужчины, "азовцы" просто обожают пользоваться излюбленным методом пыток ЦРУ - пытку при помощи воды.

При этом используют ее в основном в отношении тех пленных, которые родом из старых российских регионов.

"Там был один солдат — русский из Татарстана. Его там избивали конкретно просто потому, что он русский", - рассказал недавний пленник, ставший очевидцем зверств.

По словам мужчины, "азовцы" достаточно изобретательны в части издевательств.