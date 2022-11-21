"Там бесовщина происходит, надо точно вернуть": Рогозин заявил о необходимости РФ вернуть Киев

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости возвращения в состав России Киева. Интервью с экс-главой госкорпорации опубликовано в Telegram-канале репортера ВГТРК Андрея Руденко.

Оставлять Украину в том виде, в котором она в настоящее время существует, нельзя, подчеркнул Рогозин, его цитирует РИА Новости.

"Для меня Киев не чужой город, и когда я смотрю, какая там бесовщина происходит, и когда меня спрашивают: "До конца?" — ну Киев точно надо вернуть", — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что деятельность Рогозина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не требует согласования с Кремлем. Назначение на государственную должность Рогозин пока не получил, добавил он.

