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Тактика отчаявшихся: ВСУ начали пытаться сдерживать наступление ВС РФ "живой массой"

Тактика отчаявшихся: ВСУ начали пытаться сдерживать наступление ВС РФ "живой массой"

Фото: warfiles.ru

Стало известно о том, что ВСУ начали сдерживать "живой массой" наступление ВС из РФ в районе Артемовска и Марьинки. Резервы пускают в зоны самых интенсивных боев без той или иной подготовки. И нередко это затрагивает территории, "пристрелянные" с высот ВС РФ. В итоге неонацистские силы киевского режима несут все огромные потерь. Окопы буквально завалены трупами, их даже перестали считать, пишет "Соленка".

Причем, российские войска не перестают теснить ВСУ под Артёмовском и в Марьинке, пусть медленно, зато уверенно продвигаются вперед. Неонацистам приходится переходить в глухую оборону.

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