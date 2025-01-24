Такой весны на нашем веку еще не было: синоптики установили даты прихода аномальной жары

По прохождении строгой зимы жители Центральной России с нетерпением ожидают прихода весны.

Но предстоящий сезон обещает стать непредсказуемым, меняя традиционное понимание смены времен года на сценарий полный климатических изюминок.

Затяжной холодный старт

В начале марта 2025 года погода сохранит зимний характер: ждут снегопады и заморозки до -10C. Ночные холода и дневные температуры около нулевой отметки будут тестировать готовность региона к весне. Подснежники и другие ранние весенние цветы еще не поспешат радовать глаз, а уличные условия потребуют повышенного внимания.

Внезапное тепло развеет холода

После 20 марта кардинальный поворот в погоде привнесет весенние тепла. Температура воздуха подскочит до +2...+7C, местами достигая и +10C. Этот резкий переход может стать причиной весенних простуд, так что жителям стоит быть готовыми к быстрым изменениям.

Апрель обещает стабилизацию и тепло

К апрелю зимние холода окончательно отступят, уступив место теплым весенним дням. Снег растает, а природа пробудится к жизни, даря первую зелень и цветы. Среднедневные температуры в апреле установятся на отметке +10...+15C. Солнечная погода будет идеальным временем для начала садового сезона и долгих прогулок на свежем воздухе.

Раннее лето в мае порадует теплом

К маю температура в Центральной России достигнет +20...+25C, предвещая приближение лета. Хотя временные похолодания могут напоминать о себе, они не смогут помешать наслаждению теплыми днями.

Климатические изменения вносят коррективы

Теплая зима 2025 года и ранняя весна связаны с глобальными изменениями климата и влиянием Эль-Ниньо. Эти факторы добавляют изменчивости в погодные условия, делая прогнозы более сложными.

Весна этого года в Центральной России обещает быть полной контрастов и новых ощущений. Наслаждайтесь каждым моментом тепла, но оставайтесь внимательны к переменчивости природы, сообщает usolie.info.